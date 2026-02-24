台商團拜 賴清德用「中國大陸」稱對岸 主張維持現狀

我的頻道

台灣新聞組／台北25日電
中華民國總統賴清德（中）24日出席「大陸台商春節活動」致詞時，多次以「中國大陸」稱呼對岸，引發關注。海基會董事長蘇嘉全（右三）和陸委會主委邱垂正（左三）也出席活動。（記者陳宥菘／攝影）

中華民國總統賴清德昨日出席海基會「大陸台商春節活動」致詞時，多次以「中國大陸」稱呼對岸，強調從蔡英文總統到他任內，政府都希望兩岸維持現狀，並指自己上任總統後不止一次公開聲明，兩岸共同敵人是天災地變、傳染病，共同目標是增進兩岸人民福祉，「我們希望交流合作，讓兩岸能夠朝向和平共榮的方向走」。

賴清德罕見以「中國大陸」稱呼對岸，引發關注。總統府昨未特別回應。賴清德從擔任台南市長、行政院長乃至總統任內，鮮少以「中國大陸」或「大陸」稱呼對岸。

賴清德去年首次以總統身分出席台商春節活動時，提及「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，並表示願在對等尊嚴下與「中國」進行交流。今年談話未觸及所謂「兩國論」，並使用「中國大陸」「兩岸」進行表述，還提及善意、理解等詞，語調明顯放軟。

就兩岸議題，賴清德致詞表示，「大家在中國大陸經商，我特別跟大家報告」，從蔡總統到他任內，政府都希望兩岸維持現狀。他提及蔡英文第一任提出「善意不變、承諾不變」，以及第二任的「民主、對話、和平、對等」四原則，並指他上任後同樣堅定捍衛國家安全，維持台海穩定及印太和平，其中關鍵之一是維持現狀。

賴清德憶述2013年擔任台南市長時，曾在香港接受港媒採訪時提出，希望台灣跟大陸能經由交流取代圍堵、對話取代對抗，兩岸和平發展；2014年訪問上海復旦大學也提到，希望兩岸能夠經由交流對話，取得了解、理解、諒解、和解，兩岸和平發展。

海基會董事長蘇嘉全昨致詞表示，台方願遞出橄欖枝來改善兩岸關係，並稱春節是希望的開始，願新的一年，兩岸多一分理解、少一分寒意。海基會將遵循政府政策，在對等尊嚴下，持續推動健康有序交流。

陸委會主委邱垂正受訪說，目前中共對台複合性施壓仍步步進逼，極限施壓倘沒有改善，兩岸關係要恢復到正常健康有序的交流會很辛苦。他呼籲陸方相向而行，共同在新年開展新氣象。

南昌台商協會榮譽會長王恩國表示，賴清德這次用語較中性，「符合大家的期待」，台商圈私下表示滿意，認為賴確實釋出「善意」。但他也說，有看法認為今年適逢選舉年，賴可能希望往中間靠一點，「但北京也不會只看一次講話」，兩岸關係還要觀察。

國民黨立委賴士葆認為，賴清德不是態度轉變，而是手段變柔軟，也是因為台商活動受大陸關注，藉此向陸釋出善意。民眾黨立院黨團總召陳清龍說，希望賴清德除了有口號，也要有行動。

今年大陸台商春節活動首度在漢翔公司旗下位於台中的翔園文旅舉辦，約360名大陸與世界台商，經貿團體、政府機構代表出席。

