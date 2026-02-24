台美關稅又呈進退兩難困境 立法院多數黨面臨艱難考驗

紐約時報報導稱已與川普談好交易，希望降低關稅的國家，現在進退維谷，中國大陸與美國貿易談判拖拖拉拉的策略，反而可能獲得比美國盟友更好的交易。圖為洛杉磯港去年5月堆滿進口貨櫃。（路透）

美國總統川普 對全球各國的關稅 措施，已演變成美國內部政爭，台灣與其他國家很難介入美國內部紛爭，從美國內部角度觀察，台灣顯然打錯算盤，計畫趕不上變化。美國紐約時報報導宣稱那些已經與川普談好交易，希望降低關稅的國家，現在進退維谷，中國大陸與美國貿易談判拖拖拉拉的策略，反而可能獲得比美國盟友更好的交易。當局者迷，旁觀者清，外人對於北京談判策略的觀察，傾向認為比台灣高明。

川普根據IEEPA法案對全球課徵關稅，台灣很快與川普政府達成協議，農曆春節前大肆宣傳與美方談判成果豐碩，台美關係堅若磐石，語音未落之際，2026年2月20日美國最高法院裁定川普關稅措施違法，課稅權非總統職權，是國會職權，儘管川普又以1974年貿易法繼續開徵關稅15%，這只有有限效期，若要延長還需國會同意。

關稅不只影響兩國貿易，更影響高關稅國家的民眾日常生計，民眾要付出代價。川普為了振興美國的高關稅措施，美國產業能否興盛還在未定之天，但美國民眾承擔代價無所逃避，國會對於高關稅勢必會有更多考慮。

2月22日紐時報導的標題是，他們為了降低關稅，已經與川普達成交易，現在卻是進退維谷。這些受到關稅威脅的國家，提出了許多投資美國的承諾，但是現在這些國家卻要面對一個現實，這些國家也許多等等，會對他們比較好。這篇報導當中也提到，目前中國大陸讓川普的貿易談判沒有進展，也許中國大陸可以拿到比他周圍國家以及美國盟友更好的交易。

紐時是美國內部的政治觀察，認為屈服川普壓力，很快達成協議，不一定最好，因為美國政治局勢一直變動，或許稍事拖延，待有利條件出現，反而可能會有更好協議。關稅問題是否真如紐時觀察，如此發展下去，值得後續觀察，但台灣因為生產晶片優勢，反而懷璧其罪，處在關稅風暴的最前沿。

川普沒有放棄高關稅措施的念頭，他將高關稅措施與不公平貿易與國家安全掛勾，論述高關稅全球施壓的正當，美國透過關稅談判討回該有的公道，川普的舉措還要個政治考驗，11月期中選舉，就要驗證川普的美國優先，選民是否認同。調高關稅後，美國民眾要承受代價，美國不一定能夠再次偉大，美國民眾生活壓力卻可能因為關稅升高，通膨壓力造成期中選舉共和黨敗選，國會席次減少，川普關稅措施仍可能受到限制。

更甚者，顧慮期中選舉成敗，國會議員要考慮選民的不滿情緒，美國眾議院已經出現共和黨議員逐漸往民主黨議員的立場靠攏，共和黨很可能慢慢流失國會表決優勢，川普高關稅政策能夠堅持多久，前途未卜。他國與美國貿易談判，只能見招拆招，但是民進黨 政府宣傳與美國關稅談判是否多大功績，現在看來，言之過早。

對川普來說，執意採行高關稅施壓，可以四方引用法令，不用理會美國國會壓力，民進黨政府屈服壓力談妥交易，還是要回頭尋求立法院支持，立法院才是最終同意與美國達成協議的機關，民進黨政府這幾年來與立法院的關係，不要說是絕少溝通，甚至發動政爭打壓立法院多數黨，民進黨政府在台美貿易談判前，與立法院沒有溝通，民進黨政府談判出來的東西，就要強迫多數黨全盤接受，是強人所難，事前不溝通，事後逼你買單，霸道專橫，不該是治國之道。

當美國極有分量的媒體都認為台灣進退兩難，立法院對於台美對等貿易協定如何看待，成了開議後的重要課題，民進黨政府在貿易談判過程所付出的代價，與所要爭取的降低關稅，是否利大於弊，猶未可知，現在關稅問題又成了美國內部政爭的議題，民進黨政府還能夠施壓立法院多數黨，無條件地吞下民進黨所簽的協定嗎？

立法院多數黨正站在如何保護台灣產業利益，以及如何維繫美國關係之間的微妙地位，立法院的決定，緊扣著台灣經濟的未來。美國有大法官對抗政府的濫權，在台灣只能冀望立法院多數黨能夠發揮政治家的智慧，讓台灣在這場美國再次偉大的鬧劇當中生存下來。