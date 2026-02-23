台美協定被美宣告違法 在野黨：若送立院審議會鬧笑話

我的頻道

台灣新聞組／台北23日電
民眾黨主席黃國昌指出，台美協定文本依據已被宣告違法，若以既有版本送審，會鬧出很大笑話。（記者張策／攝影）
民眾黨主席黃國昌指出，台美協定文本依據已被宣告違法，若以既有版本送審，會鬧出很大笑話。（記者張策／攝影）

美國總統川普拋出向各國開徵15%進口關稅，立法院藍白黨團齊轟，政府應該說清楚台美對等貿易協定（ART）內容，並質疑協定文本基礎已被判違法，若以既有版本送交立法院審議，會鬧出大笑話，呼籲重啟談判。民進黨立委則說，協定不會重談，要跟美國總統川普翻臉，請先問問產業界；但也呼籲政府透過技術性法律銜接，確保協定可持續發揮效力。

民眾黨主席黃國昌指出，台美協定文本依據已被宣告違法，若以既有版本送審，會鬧出很大笑話，呼籲政府應把握時機，重新檢視台美協定內容和美方協商，雲林縣長張麗善也喊話中央，面對重啟談判契機，中央政府應硬起來。

立法院副院長江啟臣昨說，川普2.0時代「關稅是武器，交易才是目的」。未來川普仍可透過貿易法及貿易擴展法等工具作為手段，可預見短期內相關爭議會持續糾纏。

黃國昌說，台美貿易協定文本的重要基礎，是川普所頒布的行政命令，但該行政命令已遭美國聯邦最高法院宣告違法。協定文本的法律基礎出現重大變化，勢必無法「一字不動」送交立法院審議。他說，若文本的核心依據已被宣告違法，卻仍以既有版本送審，將形成制度上的矛盾，甚至鬧出「很大的笑話」。

國民黨立院黨團書記長林沛洋質疑，國家的關稅帳本讓大家看不太懂；台美關稅是否重新談判？企業風險又如何管理？賴政府應說清楚。

立委柯志恩說，年後立法院大會透過審查，全面檢視因應策略。立委張嘉郡強調，明天立院開議，大家應要不分黨派整合意見落實談判方向。

已宣布競爭民進黨立院下屆總召的立委蔡其昌及立委何欣純都說，希望立法院這會期能趕快通過原先已談定的談判協議。蔡其昌說，未來不管怎麼疊加，15%對台灣就是最有利，要趕快送立法院先通過。

