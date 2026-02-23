台傳產輸美關稅優勢沒了 學者促為301條款調查作準備

美國總統川普引用貿易法122條款，輸美產品將在最惠國待遇稅率疊加15%的關稅，對台灣機械、工具機、輪胎等傳統產業衝擊甚大。（記者黃仲裕／攝影）

美國總統川普 原先推動的對等關稅 措施遭美國最高法院判定違法後，宣布引用「貿易擴張法」第122條款對部分進口產品課徵15%關稅。多位學者都指出，台灣傳統產業的競爭力恐顯著下降；中經院院長連賢明則說，台灣對美國有龐大的貿易順差，應為可能到來的301條款調查預作準備。

中經院區域發展研究中心主任劉大年指出，根據「台美對等貿易協定（ART）」，達成對等關稅15%不疊加的談判結果，但春節連假期間大逆轉，變成稅率15%＋最惠國待遇（MFN）稅率，平均關稅來到18.78%；但不同產業適用稅率不同，以工具機為例，原本是15%，如今變成19.7%。

劉大年說，談判團隊為了爭取對等關稅調降做出很多承諾，然而在川普祭出122條款後，當初政府宣稱的關稅優勢已經沒有了，如今統統打成平手。例如當初談到的對等關稅稅率低於越南等東協國家，如今稅率都是15%疊加MFN，受惠的只有南韓 、新加坡、以色列等和美國簽署自由貿易協定（FTA）的國家，可適用稅率15%不疊加。

台新新光金控首席經濟學家李鎮宇也持相同看法，他表示，台灣由於缺乏FTA，除半導體外，傳統產業相較於和美國簽署美墨加協定的墨西哥、加拿大競爭力將會顯著下降，另外，原本和日本、南韓拉平的稅率優勢也會因為附加稅而消失。

連賢明說，整個台美貿易協議包含兩個部分。一個是ART，包含開放市場及擴大採購，換取對等關稅15%且不疊加；另一個是投資備忘錄（MOU），包含民間投資美國2500億美元、政府擔保2500億美元，換取232條款最惠國待遇和雙邊投資合作。美國最高法院判決影響的是ART，應想辦法保留232條款最惠國待遇。

台灣去年對美順差近1500億美元，排名美國貿易第4大逆差國，連賢明說，301條款要成立真的不是太困難，台灣要準備好下一輪的301條款調查。

中研院經濟研究所研究員簡錦漢指出，川普援引的122條款只有5個月的效力，因對等關稅被判定違法，也讓外界認為政策不確定性升高，5個月之後會如何發展，目前沒有人能夠預測。他說，現階段傳產承受的關稅壓力高於半導體與科技產業，只是政府也不能過度反應。

行政院前副院長施俊吉則說，在此情況下，企業短期壓力仍在，但中長期仍須觀察美國政治與司法變化，審慎因應。畢竟150天後，美國將進入期中選舉階段，川普勢必將重心放在選戰與國內政治議題，未必有餘力再與國會展開延長條款的攻防戰。

蘭花業者表示，才剛慶祝蘭花銷美零關稅，如今的朝令夕改已讓業界完全摸不著頭緒。台灣蘭花產銷發展協會祕書長曾俊弼表示，台美對等關稅談判在過年前才取得蝴蝶蘭輸美零關稅的成果，當業界都在為零關稅慶祝時，現在又來了一個全球進口關稅，而且稅率還是15%，這已經不是影響單一產業的問題了，而是川普政府朝令夕改到超乎想像，蘭花業者現在對整個消息都很模糊，希望政府能盡快了解政策走向，業界全力配合。

台灣產業關聯學會名譽理事長徐世勳表示，川普呲牙裂嘴地揮舞著對等關稅大棒，台美ART竟加入許多國際雙邊貿易協定絕無僅有的條文，例如恐嚇台灣若與美國所認定的不適格國家，即北韓、中國大陸、俄羅斯、伊朗等，簽署雙邊自由貿易協定或是優惠性經濟協定，美國得單方終止本協定並恢復對等關稅的課徵，根本是對台灣軟土深掘。