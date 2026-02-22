我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普關稅政策被打臉 白宮重申廢小額包裹免稅

老高醜聞連環爆 離婚＋拘留、追罰4.15億…報平安稱「惡意捏造」

川普再提台灣偷走美晶片產業 學者：現況變得更複雜

記者陳儷方、朱漢崙／台北22日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普重提台灣偷走美國晶片產業。（本報資料照片）
川普重提台灣偷走美國晶片產業。（本報資料照片）

美國最高法院裁定美國總統川普根據「國際緊急經濟權力法（IEEPA）」徵收對等關稅違法，川普宣布改採「1974年貿易法」第122條對全球加徵10%關稅（川普後又在社群平台宣布，稅率從10%調高為 15%）。學者坦言，現況變得更加複雜，因為川普不僅強調232條款關稅措施繼續，還重提台灣偷走美國晶片產業。

台新新光金控首席經濟學家李鎮宇指出，IEEPA被否決不是削弱貿易戰，而是讓貿易戰「合法化」，從緊急命令變成產業調查，從總統裁量變成跨部門程序，這種制度型關稅比川普的情緒式關稅更持久。他認為，政府和朝野不要誤判可因此對美國食言或對既有承諾打折，這樣的風險反而更大，因為當行政彈性工具被限縮，美國會更傾向啟動232或301等程序，談判空間會更小，政治成本會更高。

亞太商工總會執行長、東海大學經濟系兼任教授邱達生指出，被最高法院裁定違法一定在川普的預期中，否則不會立刻拿出122條款的備案，如果台灣適用，則平均關稅將從3.3%提高至13.3%，看似低於「台美對等貿易協定（ART）」談定的15%，但這不是簡單的算數問題，背後有複雜的政治操作。

中經院區域發展研究中心主任劉大年分析，先前台灣透過談判將對等關稅降至15%且不疊加，現在若因美國最高法院判決而失效，對於沒有與美國簽署自由貿易協定（FTA）的國家不利，若依照122條款加徵10%，對台灣而言，是3.3%的美國平均最惠國稅率（MFN）再加10%，則機械、汽車零件、扣件等製造業將被課徵13.3%的關稅，但相對之下，與美國簽有FTA的南韓，只會被課徵10%的關稅，台灣相關產業相對受到較大衝擊。

世報陪您半世紀

關稅 川普 貿易戰

上一則

長者臥床沒人顧 里長用這招逼海外子女回家

下一則

產業憂心台美關稅協定是否仍有效 盼政府速確認

延伸閱讀

馬克宏談川普關稅：有權力制衡與法治是好事

馬克宏談川普關稅：有權力制衡與法治是好事
美最高法院判決川普對等關稅違法 接下來會如何發展？

美最高法院判決川普對等關稅違法 接下來會如何發展？
德州美國公民遭開槍擊斃 疑似川普移民掃蕩首例

德州美國公民遭開槍擊斃 疑似川普移民掃蕩首例
關稅敗訴 估今年1家可省600元 但2000元紅利恐沒了

關稅敗訴 估今年1家可省600元 但2000元紅利恐沒了

熱門新聞

台美簽署對等貿易協定，美製小客車降至零關稅，雙B第一時間宣布將降價，特斯拉則沒有計畫。（記者曾吉松／攝影）

美車零關稅 雙B開降價第一槍 衝擊台灣本土車市場

2026-02-14 12:31
國民黨主席鄭麗文（左3）出席法鼓山除夕撞鐘儀式，手中紅繩抖動。(擷自DDMTV法鼓山網路電視台)（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes. Please contact us for removal if there is a copyright issue.

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

2026-02-17 08:55
美國總統川普16日乘空軍一號從佛州返回華府。法新社

川普違六項保證 承認和習近平談對台軍售 「很快有決定」

2026-02-17 01:20
AI熱潮帶動經濟數據亮眼，卻呈現科技強、傳產弱的失衡現象，衝擊相關就業人口及薪資，多數人享受不到經濟成長的果實，圖為示意圖。(本報資料照片)

12%就業人口撐起近8成出口 8成台人體感貧窮 吃不到經濟果實

2026-02-16 01:15
吳敦女兒吳尉慈（右二）難過落淚，她排行老二。記者林士傑／攝影

竹聯幫元老堂主曝吳敦辭世「身體還在抽搐」送醫判已斷氣

2026-02-15 14:05
韓國瑜（前排中）、江啟臣（前排左二）豐原慈濟宮合體拜年，韓國瑜表示不用做過多政治聯想。(記者陳敬丰／攝影)

蔣萬安12字回應鄭麗文紅繩顫抖 韓國瑜：代表有感應 多行善是最好解釋

2026-02-18 00:16

超人氣

更多 >
退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款

退休夫婦郵輪旅後見帳單嚇壞 一個意外差點耗盡存款
最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高

最高院判決後美平均關稅大降至8.3% 20大進口國台灣關稅排第5高
谷愛凌的父親 是誰？

谷愛凌的父親 是誰？
紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險

紐約將迎十年來最大風雪恐降雪20吋 市府示警：周一早通勤極危險
冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我

冬奧／劉美賢勉後進：別試著成為下一個我