川普再提台灣偷走美晶片產業 學者：現況變得更複雜

美國最高法院裁定美國總統川普 根據「國際緊急經濟權力法（IEEPA）」徵收對等關稅 違法，川普宣布改採「1974年貿易法」第122條對全球加徵10%關稅（川普後又在社群平台宣布，稅率從10%調高為 15%）。學者坦言，現況變得更加複雜，因為川普不僅強調232條款關稅措施繼續，還重提台灣偷走美國晶片產業。

台新新光金控首席經濟學家李鎮宇指出，IEEPA被否決不是削弱貿易戰 ，而是讓貿易戰「合法化」，從緊急命令變成產業調查，從總統裁量變成跨部門程序，這種制度型關稅比川普的情緒式關稅更持久。他認為，政府和朝野不要誤判可因此對美國食言或對既有承諾打折，這樣的風險反而更大，因為當行政彈性工具被限縮，美國會更傾向啟動232或301等程序，談判空間會更小，政治成本會更高。

亞太商工總會執行長、東海大學經濟系兼任教授邱達生指出，被最高法院裁定違法一定在川普的預期中，否則不會立刻拿出122條款的備案，如果台灣適用，則平均關稅將從3.3%提高至13.3%，看似低於「台美對等貿易協定（ART）」談定的15%，但這不是簡單的算數問題，背後有複雜的政治操作。

中經院區域發展研究中心主任劉大年分析，先前台灣透過談判將對等關稅降至15%且不疊加，現在若因美國最高法院判決而失效，對於沒有與美國簽署自由貿易協定（FTA）的國家不利，若依照122條款加徵10%，對台灣而言，是3.3%的美國平均最惠國稅率（MFN）再加10%，則機械、汽車零件、扣件等製造業將被課徵13.3%的關稅，但相對之下，與美國簽有FTA的南韓，只會被課徵10%的關稅，台灣相關產業相對受到較大衝擊。