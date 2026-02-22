台美關稅協定有變數 藍：應重啟談判 白：可藉機調整

國民黨指出，最新判決推翻ART法源基礎，行政院應立即重啟談判。（本報資料照片）

美國最高法院判決美國總統川普 對等關稅 違法，台美13日甫簽署「對等貿易協定」（ART），後續如何採認適用，引發關注。國民黨指出，最新判決推翻ART法源基礎，行政院應立即重啟談判；民眾黨 主席黃國昌說，賴清德總統應告知國人政府將如何因應，甚至可利用此機會重新調整已簽的協定。民進黨立委陳冠廷則說，立法院應加速審查ART，確保協定在新關稅框架下持續發揮保障效力。

國民黨立委翁曉玲說，川普課稅於法無據，甫簽署的ART失所附麗，立法院已無審查必要。國民黨立委賴士葆表示，法源基礎變動，應撤回協議並將MOU（投資備忘錄）改為實質審查。

傅崐萁表示，「對等關稅」一詞在法律上已然失效；他憂美方若改援引行政命令第122條，以10%關稅疊加台灣原有關稅，出口產業將陷入極大不確定性，原有的「關稅保護傘」恐已破洞。

藍營指出，美國最高法院判決是對川普破壞國際秩序的沉重打擊，政府應把握此轉折點重啟談判；賴總統應立刻說明ART是否仍有效，並在立法院開議後交出完整產業影響評估報告與重啟談判時程表。

民眾黨創黨主席柯文哲昨表示，「天塌下來我們不是長最高的」，密切觀察國際情勢，再快速反應就好。黃國昌說，簽訂台美貿易協定談判過程中，民進黨未充分讓民眾、產業界及國會參與或表達意見，劇烈變動造成台灣巨大衝擊，賴總統應說明如何因應，甚至可考慮乘機重新調整已簽的協定，為台灣人爭取權益。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍批評，行政院回應非常空洞，他質疑，台美關稅協定是否需要修改或重新談判？台幣20兆元的鉅額採購還要兌現嗎？美國依據貿易法徵收150天的10%關稅，台灣所受的影響如何因應？

陳清龍指出，ART及MOU，文本尚未送至國會審議，美國最高法院便判決川普無權依據國際緊急經濟權力法（IEEPA）徵收關稅，動搖貿易協定的法律基礎，為我國產業及國人權益帶來高度不確定性。

陳冠廷表示，ART的戰略價值遠超過單一稅率數字，其涵蓋的232條款半導體優惠待遇、建廠配額免稅及2072項產品豁免清單，均屬獨立於國際緊急經濟權力法（IEEPA）的制度性安排，並未因判決而受到影響。

至於是否應重新談判，陳冠廷表示，台灣此刻的最佳策略是穩定推進既有協定的落實，建議行政團隊以「技術性法律銜接」為方向，與美國貿易代表署（USTR）磋商，確保ART中「15%關稅上限與不疊加原則」在122條款過渡期及未來可能啟動的301條款框架下持續有效，讓台灣擁有一個不受單一法律工具變動影響的長期保護機制。