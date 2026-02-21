我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大魚大肉害腦霧？ 研究曝高脂肪讓記憶力大降16%

最高院收走川普「關稅大棒」 中國恐縮手不再大買美國黃豆

川習會在即 台學者：美恐趕進度施壓台尖端晶片赴美 軍購不排除微調

記者屈彥辰／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國總統川普20日在白宮記者會上猛烈抨擊最高法院裁決，並談到退款問題時表示：「這件事可能要打兩年官司……我們最後可能要打上5年。」（歐新社）
美國總統川普20日在白宮記者會上猛烈抨擊最高法院裁決，並談到退款問題時表示：「這件事可能要打兩年官司……我們最後可能要打上5年。」（歐新社）

匿名美國白宮官員證實，美國總統川普將於3月31日至4月2日訪問中國。各界普遍預期屆時川普將會晤中國國家主席習近平。學者分析，在「川習會」前，台灣會持續被美施壓展開對美投資、放行尖端晶片科技、通過對美軍購預算等政策行動，但在軍購上不排除變化；至於賴清德總統以過境美國之名訪問美國，難度持續極高。

政治大學外交系教授、對外關係協會秘書長黃奎博說，川普對這次訪問北京的企盼已極為明顯，例如公開稱訪問將非常轟動，會是史上最壯觀的場面，又如從去年上任沒多久後便常將與習近平會面的訊息掛在嘴邊，主動提到在跟習近平討論對台軍售事宜，還多次稱與習近平關係非常好。川普及其核心幕僚對於與台灣有關的重大政策若有所躊躇，絕不令人意外。

黃奎博表示，對川普政府而言，既能從台灣大賺其錢、彌補貿易逆差、增強美國晶片戰略安全，又能讓中國恢復對美採購、縮小貿易逆差、放鬆稀土管制，此種左右逢源、讓美國持續領先的情況，是最理想的。但這不表示美國對台灣和中國是同等看待，因為在美國國家戰略布局的比重上，台灣雖有其重要性，可被取代性卻愈來愈高，中國所占比重絕對高於台灣，且中國還有抵抗或反制美國的底氣與意願，讓川普不得不另眼看待。

黃奎博認為，在4月上旬「川習會」之前，台灣會持續被美施壓盡快展開對美投資和降稅、放行尖端晶片科技赴美、通過對美軍購預算等政策行動，這可謂是川普政府在「趕進度」，但在軍購案上是否仍照舊，或者武器系統的內容會有若干微調以免過於刺激中共當局，甚至減少數項武器系統的購置，這都不可以排除其可能。

黃奎博指出，對於賴清德以過境美國之名訪問美國，難度持續極高，除非美國和中國在「川習會」之前的安排無法取得雙方均高度滿意的共識，或者賴清德本人願在極為低調的前提下「真的只有過境美國」。

世報陪您半世紀

川普 習近平 賴清德

上一則

全台失蹤人口 去年前11月逾2.1萬人 逃家問題蔓延小學生

下一則

台灣被賣還幫數鈔票？川與習商對台軍售已違「六項保證」

延伸閱讀

川普關稅敗訴／民主黨開心 期中選舉擬打關稅牌

川普關稅敗訴／民主黨開心 期中選舉擬打關稅牌
川普關稅敗訴／貝森特：還有籌碼 詹樂霞：法治經濟勝利

川普關稅敗訴／貝森特：還有籌碼 詹樂霞：法治經濟勝利
最高院收走川普「關稅大棒」 中國恐縮手不再大買美國黃豆

最高院收走川普「關稅大棒」 中國恐縮手不再大買美國黃豆
幣安創辦人現身海湖莊園 參加加密幣聚會

幣安創辦人現身海湖莊園 參加加密幣聚會

熱門新聞

台美簽署對等貿易協定，美製小客車降至零關稅，雙B第一時間宣布將降價，特斯拉則沒有計畫。（記者曾吉松／攝影）

美車零關稅 雙B開降價第一槍 衝擊台灣本土車市場

2026-02-14 12:31
國民黨主席鄭麗文（左3）出席法鼓山除夕撞鐘儀式，手中紅繩抖動。(擷自DDMTV法鼓山網路電視台)（若有侵犯著作者權益，請連絡刪除。）This image(video) is used for news reporting purposes. Please contact us for removal if there is a copyright issue.

手中紅繩劇烈抖動 鄭麗文出席除夕撞鐘 險站不穩

2026-02-17 08:55
美國總統川普16日乘空軍一號從佛州返回華府。法新社

川普違六項保證 承認和習近平談對台軍售 「很快有決定」

2026-02-17 01:20
AI熱潮帶動經濟數據亮眼，卻呈現科技強、傳產弱的失衡現象，衝擊相關就業人口及薪資，多數人享受不到經濟成長的果實，圖為示意圖。(本報資料照片)

12%就業人口撐起近8成出口 8成台人體感貧窮 吃不到經濟果實

2026-02-16 01:15
吳敦女兒吳尉慈（右二）難過落淚，她排行老二。記者林士傑／攝影

竹聯幫元老堂主曝吳敦辭世「身體還在抽搐」送醫判已斷氣

2026-02-15 14:05
韓國瑜（前排中）、江啟臣（前排左二）豐原慈濟宮合體拜年，韓國瑜表示不用做過多政治聯想。(記者陳敬丰／攝影)

蔣萬安12字回應鄭麗文紅繩顫抖 韓國瑜：代表有感應 多行善是最好解釋

2026-02-18 00:16

超人氣

更多 >
整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生

整車沉沒貝加爾湖 7名中國遊客溺亡、僅1人逃生
冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」

冬奧╱同一項目夫妻分獲男、女冠軍「電影都不敢這麼演」
「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒

「我的人生沒有任何怨言」劉美賢花滑奪冠 終結美國24年金牌荒
癌症醫師分享 家中五種物品別再留

癌症醫師分享 家中五種物品別再留
回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」

回應范斯評論「受寵若驚」谷愛凌自嘆成政治「出氣筒」