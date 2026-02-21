台灣被賣還幫數鈔票？川與習商對台軍售已違「六項保證」

華爾街日報報導，在習近平施壓下，美國對台軍售變得停滯不前，圖為部署在台灣北部的愛國者飛彈。(本報資料照片)

美國總統川普 說，他正和中國大陸領導人習近平 溝通對台軍售 問題，很快會做出決定。此一談話，引起各方疑慮。白宮官員輕描淡寫說，美國對台政策沒變；但川普與習近平在「川習會」前討論對台軍售議題，意味美方對台立場動搖與對台承諾改變。從年前到年後，賴總統一再假藉美國之威，指責在野黨阻擋國防特別預算；但他掛在嘴上的美中台三邊關係「四個不變」，恐怕已開始生變，他自己有應變之道嗎？

本月初川習通話，習近平要求美方，務必慎重處理對台軍售問題。根據陸方報導，川普表示重視中方在台灣問題上的關切，願和中方保持溝通，任內會保持美中關係穩定。川普社群貼文則只證實兩人談到台灣議題，未提回應詳情，沒想到竟是溝通對台軍售問題。而且，若川普的回應就是「重視中方在台灣問題上的關切」，台灣就應慎重思考如何因應可能的變局了。

白宮官員當時也說，美國一中政策是以《台灣關係法》、美中三公報及對台「六項保證」為基礎，美國對台政策沒有改變。賴總統回應川習通話，年前兩度談到美中台關係維持「四個不變」；其中第二個「不變」，就是重述美國基於《台灣關係法》及六項「對台保證」承諾不變。如今川普跨過欄杆，與習近平討論對台軍售問題，已違背美國對台六項保證。基礎既動搖，政策如何穩固？台美關係還堅如磐石嗎？

「六項保證」是1982年美國雷根政府與中共簽署《八一七公報》時，對中華民國政府的承諾。此前一年，鄧小平曾揚言，如果美國在對台軍售問題上毫不理會中國的民族感情，那就讓中美關係倒退，在所不惜。以反共著稱的雷根，最後作了讓步，在《八一七公報》裡限制美國售台武器性能與數量不超過中美建交後的水準。為了緩和對台灣的衝擊，雷根做成《八一七公報》備忘錄，將對台軍售與中共和平解決台灣問題掛鉤；同時向蔣經國總統提出了對台軍售不設結束期限、對台軍售「不與中共諮商」等六項保證。

《八一七公報》和六項保證其實並不具法律地位，但44年來，美國對台軍售早已突破《八一七公報》的限制，六項保證則和《台灣關係法》共同構成美台關係的重要基石。而今習近平對於美國軍售台灣，口氣之嚴峻不下於鄧小平；中共武力威脅台灣，情勢之險惡猶過於美中建交時。但川普卻就軍售台灣議題與習近平磋商，實質違背了美方的「六項保證」，可能進而影響台灣武器獲得的性能與數量，甚至危及台灣國防安全。

據《華爾街日報》報導，在習近平施壓下，美國對台軍售變得停滯不前；為避免增添川普四月北京行的變數，白宮暫時擱置可能引發中國報復的決策。原本為因應台灣在野黨質疑軍購不透明，川普政府正在討論更大規模對台武器銷售，如今卻變得猶豫，甚至可能擱置。許多專家則預估，美方或許會等到川普結束訪陸後，再行公布。但如果川普拿對台軍售問題去和習近平討論，甚或成為川普大交易的一環，都將為台灣軍購平添變數。

台灣安全高度依賴美國，但川普卻是台灣安全的一大變數。賴清德一不知避戰，二不願透明，卻天天催促立法院藍白立委趕快通過國防特別預算。但國防預算不透明，連買什麼武器都不知道，能不能買到合適武器也猶未可知，如何不生弊端？如果對美軍購被納入川普與習近平的大交易，台灣將形同被賣掉還要幫川普數鈔票；賴清德對人民總該有個說法吧！(轉載自聯合報社論)