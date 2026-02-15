我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

好市多代售Synergy禮卡變廢卡 消費者恐難追回損失

美議員施壓軍購挨批政治表演 購買清單「搞錯方向」

記者李人岳／台北15日電
美國37位跨黨派聯邦參、眾議員聯名致函台灣朝野領袖，關切軍購特別預算。不過軍事專家認為，目前大筆軍購預算根本是搞錯方向。（本報資料照片）
美國37位跨黨派聯邦參、眾議員聯名致函台灣朝野領袖，關切軍購特別預算。不過軍事專家認為，目前大筆軍購預算根本是搞錯方向。（本報資料照片）

美國37位跨黨派聯邦參、眾議員聯名致函台灣朝野領袖，關切軍購特別預算。不過軍事專家盧德允質疑，自走砲、防空飛彈等武器不是非買不可，大筆軍購預算根本是搞錯方向。他認為軍事投資應該「攻守兼備」，例如爭取射程可達500公里的PrSM精準打擊飛彈，才能構成嚇阻。淡江大學副教授林穎佑提醒，傳統戰機、水面艦等載台，面對灰色地帶行動仍有投資的必要性。

盧德允質疑，美國議員積極施壓台灣的軍購特別預算，看來都是政治表演而非真正為了台灣的利益。他舉例，軍方向美方購買的M109A7自走砲，號稱是「補足陸軍砲兵現代化戰力的最後一塊拼圖」，但自走砲遇上飛機、飛彈或無人機，移動速度幾乎等於是零，等於就是活靶，從烏克蘭的經驗也可知，現代砲兵的生存性太低，難以滿足未來戰爭的需要。

他並認為，國軍在軍購特別預算中投注巨額經費增購愛國者、NASAMS防空飛彈，還要打造台灣之盾，但這些武器主要用於反彈道飛彈，如今中共可能改以無人機、遠程火箭採飽和式攻擊癱瘓台灣，愛國者等高單價飛彈對此根本是「千斤撥四兩」，不符合投資效益。

盧德允進一步提醒，國防部提出的軍購特別預算太著重防禦、防空，不但只能坐等對手來攻擊，也不能百分百有效攔截。他主張國軍的建軍應該以「攻守兼備」的角度思考。否則太偏重「守」，對敵無法構成威懾嚇阻。攻的方面，海馬士多管火箭算是尚且可以接受的裝備，因其射程可達300公里，對中共有一點威脅性，但更應進一步要求美方立即就納入可達500公里的PrSM精準打擊飛彈，這才有意義。

淡江大學戰略所副教授林穎佑認為，投資台灣之盾的最重要目的，是藉著此次機會完整地整合國軍防空網中的國造、美造武器系統，讓台灣在防禦東風等彈道飛彈上能達到一定效果。另外，台灣目前每天都要面對灰色地帶的挑戰，仍需要戰機、艦艇與解放軍對峙，因此傳統的大型機艦載台仍舊無法偏廢，也不能全部只靠不對稱武器。

國防預算買哪些武器
國防預算買哪些武器

世報陪您半世紀

無人機 中共 彈道飛彈

上一則

女假冒日本醫師混入台大兒醫查病歷問診 「只是虛榮」無罪

下一則

從愛國心到原住民韌性 台東大學解讀亞洲鐵人楊傳廣

延伸閱讀

美37議員致函台立院 關切國防特別預算

美37議員致函台立院 關切國防特別預算
新聞透視／民進黨談判黑箱 逼納稅人埋單 政黨輪替也難解套

新聞透視／民進黨談判黑箱 逼納稅人埋單 政黨輪替也難解套
延宕恐跌出美優先名單？賴清德促審軍購 率三軍司令上火線

延宕恐跌出美優先名單？賴清德促審軍購 率三軍司令上火線
新聞眼／軍購+對話 才是台灣安全雙重保險

新聞眼／軍購+對話 才是台灣安全雙重保險

熱門新聞

重新開放台灣市場有望為宏國養蝦場帶來更大的穩定出貨。示意圖（美聯社）

中美洲媒體曝台商準備購買宏都拉斯白蝦 可望達斷交前數量

2026-02-09 10:11
53歲海洋冒險家雷札．巴盧奇在台南打造海上浮動載具，並將以人力驅動方式，花1年時間橫渡大西洋回到美國佛羅里達州，他也將成為全球首位在浮動載具上生活1年的冒險家。（記者萬于甄／攝影）

53歲美籍冒險家將從台南橫越大西洋 打造海上1年生活極限挑戰

2026-02-08 04:38
環境部部長彭啓明談及中央致力推動改變如廁文化。(記者林伯東／攝影)

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

2026-02-06 19:09
總統賴清德。(中央社)

賴清德：中國擴張野心不會止於併吞台灣 下一個是他們

2026-02-11 21:12
圖為賴清德總統（前右）2024年12月出訪太平洋三友邦，去程過境夏威夷，檀香山市長布蘭賈迪（前左）接機。(中央社)

在美產權變毒瘤？檀香山市長批台「製造貧民窟」

2026-02-10 21:54
全鴻海運動會台北大巨蛋登場，逾3萬名員工眷屬參與。(鴻海提供)

「沒留到最後會後悔」鴻海4人中千萬不在場 替補幸運兒樂翻

2026-02-12 22:00

超人氣

更多 >
「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影
谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除
中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大
美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了

美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了
華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了

華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了