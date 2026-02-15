台美ART保密到家卻要立院埋單 學者：極不尊重民意

我的頻道

記者屈彥辰、蔡晉宇／台北15日電
台美ART保密到家，事後卻要求立院全盤「埋單」，政大外交系教授黃奎博認為極不尊重民意。（本報資料照片）
台美對等貿易協定（ART）簽署後，依條約締結法，政院應在30日內轉立法院審議，由於在野黨表態嚴審，也引發各界討論協議內容是否能更改？學者表示，依法可要求重啟談判，然台灣主流政黨恐難扛美國壓力；也有學者表示，在野黨應「大處著眼、小處著手」，合理解釋必須刪改哪些條文，其餘則盡速通過。

立法院人士指出，根據條約締結法第10條，立院審查對外條約時，可以修正及提出保留，雙邊條約經立法院決議修正後，就會退回主辦機關與締約對方重新談判，但實務上對方國家不見得接受，也會造成政治風險。

民進黨政策會執行長、立委吳思瑤表示，依現行條約締結法規定，在野黨在ART部分只能加註意見、提出決議，無法直接變更或調整簽署內容；至於MOU部分，國會只能選擇「同意或不同意」。若在野黨執意持反對立場，整個文本與簽署內容就必須退回重新與美方談判。

政治大學外交系教授黃奎博表示，協定中部分條文存在不合理處，例如將「國防支出至少占國內生產毛額的3%」寫入，不僅干預立法審查權，更可能排擠其他公共預算。行政院事前對立院保密到家，事後卻要求立院全盤「埋單」，極不尊重民意。

黃奎博表示，民進黨目前的策略是，若在野黨阻擋就會扣上「親共反美」標籤。他建議在野黨應「大處著眼、小處著手」，對該刪除或修改的條文提出合理解釋，其餘部分則盡速通過。

東吳大學政治系兼任助理教授張元祥表示，雖然在法律上，在野黨可要求重啟談判，但在「美國優先」的實力原則下，台灣主流政黨極難抵擋美方壓力，例如南韓國會在嚴審對美關稅協議時，就面臨美國總統川普威脅將加徵關稅至25%。

張元祥表示，在野黨應透過附帶決議守住三大原則，第一為產業評估，行政院須提出受衝擊產業的詳細輔導升級措施；第二為勞工保障，針對受影響勞工提供職訓、津貼及轉業協助；第三為食安把關，對美豬、美牛肉品和內臟進口及糧食安全採取嚴格作為，不可應付了事。

