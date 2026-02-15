國民黨智庫示警：對美投資逾20兆 立院應嚴審

我的頻道

記者唐筱恬、屈彥辰／台北15日電
台美貿易協定將萊克多巴胺殘留從邊境把關變抽樣檢查，檢驗標準也變寬鬆。圖為賣場不含萊劑肉品專區。（本報資料照片）
台美對等貿易協定（ART）已正式簽署，國民黨智庫近日提出評析報告精算，台美貿易協定對美採購848億美元，若再加上賴清德總統承諾的國防特別預算計畫與赴美投資MOU資金規畫，總規模預計高達20.4兆台幣（約6421億美元），對台灣整體的財政韌性與產業安全構成空前挑戰，建議立院嚴審。

國家政策研究基金會針對台美協定提出「台美對等貿易協定（ART）評析報告」，近日陸續交給立委參考。報告指出，協定涉及醫藥審查主權、食安標準變更及勞動法規修正，已實質影響國民權益與國內法律。根據條約締結法第8條，凡涉及國家重要經濟利益及法律變更之協定應送立法院審議，「不能輕易以查照了事」。

國民黨智庫示警，台美協定「報喜不報憂」，政府過度傾斜於單一雙邊談判，卻忘了台灣多年多邊區域整合進度陷入停滯；申請加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）至今逾四年半仍無實質進展，眼見印尼、菲律賓等鄰國預計於2026年超車入會，台灣正深陷被全球經貿重組邊緣化的「斷崖危機」，政府應立即導正戰略失衡，強力爭取更多區域經濟組織，方能幫產業爭取最大化利益。

對於台灣承諾對美採購848億美元，國民黨智庫報告直指，848億美元尚未包含賴總統口頭承諾的農業100億美元，若再加上賴政府GDP占比5%的國防預算目標，以及赴美投資MOU中涉及企業出資與政府擔保合計5000億美元，整體資金規畫規模預計高達20.4兆台幣，對台灣整體的財政韌性與產業安全構成空前挑戰。

智庫示警，台美投資MOU的影響不容小覷，談判中的5000億美元赴美投資計畫，對照2024年對美投資僅141.26億美元的實務數據，這項承諾顯然缺乏現實基礎。

其中，台灣對美採購444億美元液化天然氣，國民黨智庫報告直指「鉅額天然氣採購、重創淨零碳排路徑」，協定揭露台灣採購鉅額液化天然氣，這項承諾完全背離了台灣2050淨零排放的目標，讓台灣的能源轉型「倒退嚕」，台灣產業未來面臨更沉重的國際碳稅壓力，政府應對這筆採購進行環境影響評估。

對於美國牛絞肉及部分內臟將開放進口台灣，國民黨智庫報告指出，台灣承諾將終止目前針對美牛實施的「逐箱查驗」程序，而針對牛豬肉品的萊克多巴胺殘留檢測，須採用「不包含水解步驟」的分析方法，等於邊境把關變成抽樣檢查，檢驗標準也變得寬鬆，主管機關應提出具體評估與科學依據。

