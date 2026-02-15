我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

10億美元...南韓財閥妻女爭遺產 輸給養子

好市多代售Synergy禮卡變廢卡 消費者恐難追回損失

新聞評論／賴附和日本抗中 兩岸恐走向同室操戈

聯合報社論
聽新聞
test
0:00 /0:00
日相高市早苗在眾院改選取得歷史性狂勝，可能鼓舞民進黨起而效尤，進一步衝擊兩岸關係。圖為賴清德（右）2025年接見當時為日本前經濟安全保障擔當大臣的高市早苗（左）。（圖／總統府提供）
日相高市早苗在眾院改選取得歷史性狂勝，可能鼓舞民進黨起而效尤，進一步衝擊兩岸關係。圖為賴清德（右）2025年接見當時為日本前經濟安全保障擔當大臣的高市早苗（左）。（圖／總統府提供）

辭蛇迎馬的歲末，觀察未來一年兩岸關係前景，有樂觀亦有悲觀。樂觀的是，因為川普的傲慢粗暴，世界各國觀看中國大陸的視角正在改變，闊別十年的國共論壇也再次搭橋。悲觀的是，日本正颳起強烈反中氣旋，賴政府竟興致勃勃地躋身其間，企圖趁機扮演日本側翼以突破台獨枷鎖。就看全球「和中」的氛圍，與反中的陰霾如何角力。

日相高市早苗發動的眾院改選取得歷史性狂勝，周邊地緣形勢遽變。高市承襲安倍路線，當能強化台日關係；然一旦日本右翼軍國思潮急著衝柙而出，兩岸關係恐不免捲入狂潮。中共去年底的圍台軍演，演習區畫進我領海基線，兩岸與戰火的距離已只一線之隔；但中共在海峽激起驚濤，賴總統附和高市言論，讓北京對台日合流的疑懼陡升，正是主要根源之一。

現在高市狂勝，勢將以掙脫戰敗國封印為職志。自膺日本復興大任的這位女首相，正躍躍欲試要將自衛隊入憲。值得注意的是，民調顯示超過八成民意力挺，代表日本本質上已非激進右翼政府率全民右轉，而是人民向政客下達右轉軍令。

這一高度純化的劃一民意，儼然將中國大陸當成日本興廢存亡的唯一寇讎；這卻倒過來勾起大陸民眾對二戰遭受日本鐵蹄蹂躪的痛楚記憶。中日的對抗恐如宿命般地成為未來的東亞常態。

這股螺旋升高的對抗態勢，勢將鼓舞民進黨起而效尤，進一步衝擊兩岸關係。高市靠出言啟釁北京收割大勝，台灣年底適逢地方大選，綠營選將出言狂飆，已可預見；主政者抹紅甚至藉司法追殺政敵，將此起彼落，兩岸關係更恐直線下墜。

賴清德主政下的兩岸關係，受到美中關係高度制約，卻可能成為中日對抗主調下，一首尖銳而嘈雜的副歌。賴總統接受法新社專訪，從安倍與高市的「台灣有事，就是日本有事」，延伸到日本有事，美國也會連帶受到影響；直言台灣有事，接下去依序日本、菲律賓、印太、美洲和歐洲，全世界都有事。一席專訪揭露：台灣，正被賴清德推向代理衝突的抗中最前線。

不過，世界氛圍正在改變。只要讀懂當今全球格局，就更能領悟日本此刻急劇右翼化與賴清德的附和，其實是孤立現象。從去年底法國總統馬克宏到今年4月川普，G7集團不到半年間竟有法、加、英、德、美五國領袖排隊訪陸，義大利右派總理也在前年正式訪問北京，唯獨日本缺席。川普去秋還以G2賦予美中定位新猷。這並不是偶然，它反映了當今全球政經真正的脈搏。

北京的態度也值得觀察。日本大選翌日，中共對台工作會議適巧召開。王滬寧會後雖仍宣告要堅決打擊台獨、反對外部勢力干涉，卻更強調要堅定推動兩岸和平發展，維護台海和平穩定。此一表述不啻向外昭示：北京拒讓日本成為兩岸關係另一個更具破壞力的影武者，亦不容軍國思潮指揮台獨蠢動。

而國共再次對話並推動深化兩岸往來，亦是讓台灣免於被北方仇中風暴遮蔽雙眼的一扇窗。當民眾乍見兩岸確有和平的福祉與機遇，就可能超越台日共同抗中的虛假敘事。

賴清德短視地附和高市早苗，等同於將台灣強行編入日本這一虛妄抗中敘事的附庸地位。但川普對中共圍台軍演與高市「台灣有事」論風波的冷漠，還沒給賴清德棒喝嗎？台灣應決絕地脫下被人套在頭上的戰爭韁繩，更不能在軍國幽魂的指揮棒下，重複同室操戈的悲劇。展望新的一年，兩岸主政者都應許青年以鮮衣怒馬的盛景，而不是馬革裹屍的收場。

世報陪您半世紀

日本 賴清德 中共

上一則

台美貿易協定還沒完？FT：台積在美再建4廠 加碼投資千億美元

下一則

包裹沒郵戳擺門口 宜蘭老姊弟一打開瞬間爆炸受傷

延伸閱讀

Axios：川普、內唐亞胡同意 美應施壓伊朗減少對中石油出口

Axios：川普、內唐亞胡同意 美應施壓伊朗減少對中石油出口
美歐關係仍緊張 丹麥總理：川普未打消擁有格陵蘭念頭

美歐關係仍緊張 丹麥總理：川普未打消擁有格陵蘭念頭
高市早苗右手疼痛就醫 貼文破370萬瀏覽引關注

高市早苗右手疼痛就醫 貼文破370萬瀏覽引關注
高市早苗大勝後 王毅：日本侵略殖民台灣的野心未泯

高市早苗大勝後 王毅：日本侵略殖民台灣的野心未泯

熱門新聞

重新開放台灣市場有望為宏國養蝦場帶來更大的穩定出貨。示意圖（美聯社）

中美洲媒體曝台商準備購買宏都拉斯白蝦 可望達斷交前數量

2026-02-09 10:11
53歲海洋冒險家雷札．巴盧奇在台南打造海上浮動載具，並將以人力驅動方式，花1年時間橫渡大西洋回到美國佛羅里達州，他也將成為全球首位在浮動載具上生活1年的冒險家。（記者萬于甄／攝影）

53歲美籍冒險家將從台南橫越大西洋 打造海上1年生活極限挑戰

2026-02-08 04:38
環境部部長彭啓明談及中央致力推動改變如廁文化。(記者林伯東／攝影)

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

2026-02-06 19:09
總統賴清德。(中央社)

賴清德：中國擴張野心不會止於併吞台灣 下一個是他們

2026-02-11 21:12
圖為賴清德總統（前右）2024年12月出訪太平洋三友邦，去程過境夏威夷，檀香山市長布蘭賈迪（前左）接機。(中央社)

在美產權變毒瘤？檀香山市長批台「製造貧民窟」

2026-02-10 21:54
全鴻海運動會台北大巨蛋登場，逾3萬名員工眷屬參與。(鴻海提供)

「沒留到最後會後悔」鴻海4人中千萬不在場 替補幸運兒樂翻

2026-02-12 22:00

超人氣

更多 >
「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影

「女賭神」曹紅 靠21點翻身的傳奇人生 被拍成好萊塢電影
谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除

谷愛凌獲北京政府資助巨款 預算文件短暫曝光又刪除
中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大

中經濟低迷新證據 外資不來內資出海 投資落差20多年最大
美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了

美監獄=英語速成班？中國小留學生關半年連翻譯都免了
華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了

華女侵吞揮霍數百萬公款 購名車、豪宅揮霍 後果慘了