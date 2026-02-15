軍費占GDP3%入貿易協定 藍白批弱化國家自主

台美簽署貿易協定，不過協定文本卻載明「國防支出至少占GDP 3％」引發議論，在野黨表態將嚴審條文。（本報資料照片）

台美簽署貿易協定，不過協定文本卻載明「國防支出至少占國內生產毛額（GDP）的3%」引發議論。國民黨立委賴士葆質疑，寫入文本缺乏彈性，未來恐會被懲罰，民眾黨 主席黃國昌 則批評，賴總統把國防當籌碼，弱化國家自主性；民進黨 立委陳冠廷則反駁，協議載明政策方向，不等於剝奪立法院審查權。

賴士葆表示，中央總預算支出多少必須經過國會審議，協議直接規定國防預算占GDP3%，有侵犯台灣預算主體性、國會權的疑慮，萬一日後遇到什麼情況，國防預算低於3%，台灣會不會被懲罰？

黃國昌說，而國防預算屬於國家主權與財政自主的範疇，儘管民眾黨支持將國防預算提高為GDP的3%，但這應該是踐行國內民主程序後，由台灣的自主決定，而非由行政機關片面對他國作出具有強制性約定。

他表示，雖然賴總統對外表示，目前的國防預算編列已達GDP的3%故不受影響，但重點不在於現在編多少，而是賴政府把國家國防與財政自主，連同國會審議預算權，都當成籌碼擺上談判桌，弱化台灣國家主體性與自主性。

黃國昌說，對比美國此次與日韓歐盟貿易協定，皆未載入國防支出占比，對台卻以貿易協定約束國防預算於國家財政支出比例，違反國際貿易協定通例，令人擔憂。

他強調，戰略夥伴合作應建立在對等互惠之上，國防預算編列應優先保障國家安全，而非淪為對他國交換條件。

民進黨立委陳冠廷表示，國防支出達到GDP3%本來就是台灣基於自身安全需要所設定的政策目標，而非因任何外部壓力才做出的讓步。

至於是否涉及預算主權問題？陳冠廷指出，編列預算的權力屬於行政院，任何年度預算編列仍須依照「預算法」與相關程序審議通過。協議中載明政策方向，並不等於剝奪立法院的審查權，也不會凌駕於憲法架構之上。