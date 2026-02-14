新聞透視／民進黨談判黑箱 逼納稅人埋單 政黨輪替也難解套

我的頻道

記者高凌雲
台對美採購F-16Ｖ戰機的特別預算早就通過執行，迄今卻一架都沒有交貨。圖為空軍F-16執行戰備操演。（本報資料照片）
台對美採購F-16Ｖ戰機的特別預算早就通過執行，迄今卻一架都沒有交貨。圖為空軍F-16執行戰備操演。（本報資料照片）

台美簽署對等貿易協定，在經濟與產業影響外，與大部分國家一樣，都要屈服美國壓力，這是台灣必須面對的難堪現實，台美對等貿易協定白紙黑字將國防至少占GDP3%寫入關稅協定，同時間，美國跨黨派議員致函台立法院呼籲支持國防預算，美國對台頻施加壓力，即便賴政府曾經對外宣示國防預算額度，但台美協定直接匡定中央政府預算的編列，恐怕是民進黨政府談判的黑箱之一。

美國與日本、南韓、北約等，有軍事同盟關係，有正當理由要求對方分擔防務方面財務壓力，台灣地位與日、韓、北約不相等，卻承諾華府編列國防支出占GDP3%以上，面對美方政治勒索，民進黨政府高度配合，一紙協定簽下去，未來就算是政府政黨輪替也要執行，台灣政府的預算竟由外國先匡定，民進黨政府憑什麼拿人民納稅錢濫開支票，不顧民生福利支出，直接接受被強迫一定額度的國防支出？

台灣接下來要面對天文數字的軍事採購，民進黨政府現在不採用正規的年度預算編列，改用新台幣1.25兆元(約3980萬美元)軍購特別預算編列，規避財政紀律與立法院監督，特別預算這種怪獸極難由國會監督，立法院只有一次審議討論機會，特別預算總額一次通過後，按照年度分許多年編列，立法院對於軍方執行進度與有無舞弊，沒有任何置喙空間。

軍購是強化台灣自我防衛之必須，但要符合台灣制海空優需要、價格合理、交貨保證、維護保證，最重要的是不能排擠民生經濟社福預算。台對美採購F—16V戰機的特別預算早就通過執行，飛機迄今一架都沒有交貨，國會無法追究政府疏失，民進黨政府官員也無一人負政治責任。人民欠稅，政府立刻罰，政府執行特別預算不力，浪費人民稅金，沒有人受到追究，美方不交貨賴帳，政府早該展開交涉。

美國為了自身利益，漫天蓋地遊說，在野黨立委也無法避免，只能設法提出因應這筆龐大軍事採購預算的方案，至少要能夠對政府無視執行預算效率的顢頇，採取具體管制，立法院沒有美國國會的撥款權，至少也要爭取美國賴帳不交貨時，台灣能夠停止付款，以及追究政府失職文武官員責任的權力。

更要的是，賴政府有必要說清楚，為何這筆國防預算會出現在台美對等貿易協定裡？而不是含糊其辭，然後要納稅人每年持續埋單。

