美37議員致函台立院 關切國防特別預算

編譯中心、記者屈彥辰／綜合報導
美國37名跨黨派聯邦參、眾議員12日聯名致函台灣的立法院長韓國瑜等台灣朝野領袖，關切立院可能只批准部分加強台灣國防的預算，並盼台灣朝野支持足以因應當前形勢、展現台灣自我防衛意志的經費。

此信由共和黨聯邦參議員里基茨、民主黨聯邦參議員庫恩斯及共和黨聯邦眾議員金映玉、民主黨聯邦眾議員貝拉等人，致函韓國瑜、民進黨立院黨團總召柯建銘及國民黨主席鄭麗文、民眾黨主席黃國昌。

該信寫道，中國對台構成的威脅空前嚴重。中國國家主席習近平正集中國家力量中的每個要素控制台灣，他希望透過非法、脅迫、侵略性和欺騙性行動削弱台灣的抵抗意志，以遂行目標。

信件內容說，北京上述措施包含定期在台灣防空識別區（ADIZ）內活動、增加穿越台海中線次數、騷擾漁船和切斷海底電纜。習近平也願動用軍力遂行目標，共軍前年10月、去年4月及12月大規模演習，展示對封鎖或入侵台灣的準備，即為實證。

對愈趨惡化的威脅環境，美台均須採取更多措施遏止中國侵略行為。美方須解決對台武器交付的嚴重積壓問題；「我們承諾持續與台灣合作，以確保台灣更快獲得所需能力」。

信件指出，肯定台灣在強化軍事戰備、後備力量及不對稱防禦能力取得重要進展，但擔心一旦台灣國防支出未能大幅增至國防特別預算反映出的水準，那上述進展仍不足夠；盼台灣朝野支持強力、為期多年的國防特別預算，與足以因應當前情勢，並清楚展現台灣自衛意志的年度經費。

國民黨立院黨團書記長林沛祥說，中華民國國民支持國防，但拒絕空白授權、黑箱作業。民眾黨立院黨團說，支持合理國防預算，也理解美議員對台灣安全重視，但民主真諦切勿因外部關切忽略程序正義與正當性。

