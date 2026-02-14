台投資19兆換美15%關稅 藍白轟黑箱作業將嚴審ART

國民黨立法院黨團13日舉行記者會，回應台美關稅協定議題，國民黨立委一同手舉「拒絕黑箱、反對突襲」手板，強調將嚴審相關文件。（記者余承翰／攝影）

台美對等貿易協定（ART）已簽署，政院將併同日前簽署的台美投資備忘錄（MOU）送至立法院審議。賴清德總統宣布成立「國家經濟戰略指導小組」，由他擔任召集人，與行政院分工處理結構性課題，將台灣經濟推升到全新境界；他並喊話國會借鏡南韓前車之鑑，呼籲朝野合作盡速審議並通過貿易協定，「我們沒必要拖延」。

國民黨 立院黨團表示，賴政府事前黑箱、事後也沒有提出產業衝擊報告，立法院絕對會嚴審協定；民眾黨 立院黨團表示，台灣人均負擔金額在台日韓中最高，拿這麼多去換15%的關稅 調降划不划算？將請政院說明清楚。

國民黨還提出10大質疑，包括醫療審查權是否遭架空？農產品「非關稅障礙」是否全撤？逾400億美元石化能源採購，淨零路徑是否倒退？食安標準是否被迫調整？

國民黨立院黨團書記長林沛祥表示，整個台灣經濟像在拆盲盒，國民黨團將要求行政院說明，是否已針對產業進行全面性經濟衝擊影響評估，另外還會詢問政院是否願意召開全產業公聽會，並要求行政院提出完整且可執行的產業應對配套措施。

國民黨立委賴士葆表示，行政院趕快送來，立法院會很快審查，不會有耽擱，過程中會透過黨團協商聽外界聲音，並納入專家、學者、業者的看法。賴士葆質疑，去年台灣出口美國約2000億美元，關稅確定15％比原先「20％+N」省下5％，等於省100億美元，但台方對美投資卻付出多少代價？將請政院說清楚。賴士葆並批評賴清德居心不良，還沒審就扣會步上南韓後塵的帽子。

「換到產業升級，還是被掏空的經濟空殼？」民眾黨提出3個訴求，包括政院應盡速提出產業衝擊報告；總體承諾的採購體量龐大，國家財政如何因應；盤點自身缺失，強化環境與勞權，並求將協定連同5000億美元投資計畫併案送國會實質審查，不容許黑箱協議葬送台灣的未來。

民眾黨立委洪毓祥表示，經計算企業對美投資2500億美元、台灣政府信保2500億美元、貿易協定文本採購848億美元，再加上台幣1.25兆元軍購案，台灣總共對美投資折合台幣約19兆元（約6054億美元），拿這麼多去換15%的關稅調降，划不划算？

洪毓祥說，若與日、韓、歐盟對比，同樣是15%稅率，但台灣人均負擔金額是2萬7200美元，日本是5014美元，韓國7969美元，歐盟3118美元，台灣人均負擔最高，要求民進黨政府說明財政負擔與對台灣產業排擠效應。

民進黨立委吳思瑤表示，未來在國會批准的過程之前，立院一開議就已安排卓榮泰率領內閣向國會專案報告，有任何的疑惑都可以透過質詢對話，呼籲在野黨莫再拖延，把握當前台美關係的良好契機。