台8旬母照顧身障兒50年絕望殺子 賴清德批示特赦

喝咖啡提神還能防失智？43年研究顯示風險降低約18%

美車衝擊 勞長：台恐釀結構性失業 盼業者勿遺落勞工權益

記者葉冠妤／台北12日電
勞動部長洪申翰（後排右二）11日邀六大車廠工會座談，工會要求在產業調適過程，不能遺落勞工權益。（圖／勞動部提供）
勞動部長洪申翰（後排右二）11日邀六大車廠工會座談，工會要求在產業調適過程，不能遺落勞工權益。（圖／勞動部提供）

台美對等貿易協定簽署在即，美製汽車關稅備受矚目。勞動部昨邀6大車廠工會座談。勞動部長洪申翰轉述，昨天好幾位工會理事長都提及，經濟部將以30億（台幣，下同，約9565萬美元）特別預算協助汽車產業自主研發，提升競爭力及開拓市場，盼政府能監督、考核業者，不要讓業者一手拿補助，一手做出不利勞工權益的事，也要求這30億補助必須與勞權保障有所連結，在產業調適過程，不遺落勞工權益。

洪申翰表示，關稅衝擊現階段還不會彰顯，但長期恐造成結構性失業，將以特別預算支持汽車業勞工提升技能，優先讓勞工續留原職場，必要時將加碼預算。農曆年後也將舉辦勞資政三方社會對話，討論如何合作因應產業挑戰。

洪申翰說，根據主計總處去年11月數據，汽車產業受僱者約8萬人，加上下游的汽車零組件受雇者總計約30萬人，但並非這30萬人全部都會受關稅影響，因各車廠狀況殊異，無法一概而論，屆時會視業者提出的人力計畫，給予協助。

全國產業總工會理事長戴國榮強調，經濟部長龔明鑫說開放美製車零關稅，預估影響台灣產值1.94%，但並未針對勞工受衝擊有明確數字，建議政府首要任務就是必須提出衝擊影響評估報告，究竟有多少勞工會受到影響，也應建立勞資政對話機制，有效分配政府資源。

台灣本田公司企業工會理事長孫傳泰表示，本田目前雖未裁員，但銷售量低迷是事實，各廠產量降一至兩成，工會除關注工作權，也擔心資方日後拿了經濟部補助，卻未確實落地研發，反而拿去做別的事，沒有投資台灣汽車項目。

洪申翰說，依今年2月的減班休息數據，汽車零組件業減班休息的事業單位有13家、148人，已從去年11月的700多人下降不少，而昨天與會的6大車廠都沒有通報實施減班休息。

經濟部次長江文若表示，汽車產業是台灣工業火車頭，經濟部會盡快研議如何將30億元補助連結勞工就業權益。

