賴政府擬讓步美車、農產 藍批黑箱憂「城下之盟」衝擊嚴重

記者黃婉婷、屈彥辰、劉懿萱、林海、黃仲明／台北11日電
行政院副院長鄭麗君（中）10日傍晚率領談判團隊搭乘飛往紐約的班機，但對媒體詢問，她僅低調揮手致意。（記者黃仲明／攝影）
台美關稅談判進入最後階段，行政院台美經貿工作小組指出，由行政院副院長鄭麗君、行政院經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮昨晚率隊赴美，與美方就「台美對等貿易協定」（ART）進行最後會議；一旦完成協定簽署，將向國人報告，並連同日前與美方簽署的投資合作備忘錄（MOU）送國會審查。

台美關稅談判已在1月進行總結會議，雙方達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN）、半導體及半導體衍生品等232關稅取得最優惠待遇等共識，並簽署投資合作MOU，待簽署台美對等貿易協定後，即完成台美雙邊關稅談判。

據悉，待台美雙方確定文本，鄭麗君可望見證美國在台協會（AIT）與駐美代表處（TECRO）簽署貿易協定；協定內將納對等關稅優惠，及學名藥、航空器零組件、自然資源等特定品項豁免對等關稅，以及非關稅貿易障礙、貿易便捷化、經濟安全、勞動保障、環境保護、商業機會、雙向投資等議題。

有關協定內容，最快12日明朗，慢則13日對外說明，屆時不排除比照1月總結會議模式，由鄭麗君就近在美國舉行記者會；行政院長卓榮泰也擬在台灣舉行記者會說明。

不過，攸關農產品、汽車進口等「民生深水區」，賴政府至今保密到家，讓在野質疑行政團隊「黑箱」到最後一刻。國民黨立委王鴻薇「爆料」，指台灣準備開放進口美國牛絞肉、牛內臟，並承諾萊克多巴胺容許值比照國際標準放寬；台方也同意美製車零關稅、保健食品關稅降至10%。她批評，鄭麗君都已經準備簽下「城下之盟」，相關市場開放降稅卻仍不敢向國人報告。

國民黨團首席副書記長許宇甄也透露，美方已強烈要求水果、液態乳全面零關稅來台，台灣可能會對15項的豬肉產品稅率分三年調降至一半，對31項農產品如鴨肉、鵝肉、葡萄等降稅一半，政府應對農民說明降稅稅率、如何因應衝擊。

台美關稅談判最後階段，傳台灣同意美製車零關稅。圖為台北港進口汽車塞滿空地。（記者...
就在立委爆料美車將降至零關稅，經濟部長龔明鑫與勞動部長洪申翰昨共同召開車輛產業座談會，邀集台灣九家車輛產業代表與會，因應美國進口車進口關稅調降對汽車產業衝擊，龔明鑫表示，經濟部匡列30億台幣（約9500萬美元）專款輔導國產車及上游汽車零組件自主研發。洪申翰今也將邀集六大整車公司相關工會理事長座談，經濟部與勞動部密集邀業者商討，顯示關稅對汽車業衝擊恐不小。

行政院發言人李慧芝指出，談判團隊持續為台美對等貿易協定簽署做準備，會秉持維護國家利益、守護產業利益、守護國民健康、確保糧食安全四大原則，不存在所謂黑箱問題，後續談判只要有進度，一定會適時向社會說明。

關稅 國民黨 卓榮泰

