黎智英判刑20年 陸委會嚴厲譴責 WSJ：示警台被中共統治下場

香港媒體大亨黎智英遭裁定違反國安法3項罪名成立，西九龍裁判法院2月9日上午宣布判處20年有期徒刑。(路透)

針對壹傳媒創辦人、香港 媒體大亨黎智英 遭重判20年監禁，陸委會昨嚴厲譴責中共 及港府，假借國安名義打壓自由人權，要求中共及港府停止政治迫害，立刻釋放黎智英。陸委會也籲請國際社會警惕中共加速輸出極權的風險。「華爾街日報」（The Wall Street Journal）社論指出，香港如今牢牢受到中國鐵腕掌控，北京已清楚向台灣傳達，在中共統治底下的生活會是什麼模樣。

本報系聯合報報導，陸委會表示，黎智英遭香港國安法重判，不僅是剝奪個人的人身自由，及踐踏言論與新聞自由，更是否定人民向執政者問責的基本權利。此案也再次印證，在中共所謂的「一國兩制」下，香港基本法向港人承諾的自由權利形同具文，司法淪為政治打壓、清算異己的工具。同時提醒國人以香港的慘痛經驗為戒，守護得來不易的自由生活。

民進黨中國部也表達嚴厲譴責，指香港在中共威權陰影下，已遭毀滅性打擊，是香港民主最黑暗的一天。黎智英不是第一個中共極權統治下的受害者，也肯定不會是最後一個；只要中共不放棄威權統治，只會有更多的「劉曉波」與「黎智英」成為獨裁體制下的受害者。

另引述中央社報導，華爾街日報發表的社論談到，香港壹傳媒集團創辦人黎智英因煽動叛亂及勾結外國勢力等捏造指控受審，9日的判決不僅為他長達26個月的審判畫下句點，也標誌著「香港在中國統治下仍能維持自由的夢想破滅」。

社論強調：「黎智英的遭遇證明我們的恐懼成真，20年刑期對78歲的他而言形同被判死刑。」6名「蘋果日報」前高層今天也被判處6年9個月至10年不等刑期。

黎智英的健康狀況不佳，且過去5年來多數時間都遭到單獨監禁，陽光難以透過唯一的窗戶照入室內。此外，港府拒絕接受他選任的律師，且不需法院命令就逕行凍結蘋果日報公司資產，導致報社停刊。

社論指出，無論港府如何解釋，港人知道北京才是真正當權者。蘋果日報讀者大排長龍爭取旁聽今天的審判，因為他們認為黎智英是為他們挺身而出，並在他身上看到讓香港享有自由繁榮的品德，以及寧可被捕入獄也不放棄原則或出逃海外的勇氣。

華爾街日報提到，如果無人採取行動，因觸犯國安法被定罪的黎智英恐在獄中度過餘生。美國總統川普（Donald Trump）曾向中國國家主席習近平提起黎智英案，他預定今年4月訪問北京。

社論建議，北京當局此刻應有人捫心自問，因監禁年邁的黎智英而不斷招致負面新聞及抨擊聲浪，是否真的符合中國利益。華爾街日報最後警告：「在中共統治下的生活會是什麼模樣，北京向台灣傳達的訊息已說明得再清楚不過。」