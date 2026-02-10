新聞眼／高市大勝 「日本有事、台灣有事」將成必然？

日本首相兼執政黨自民黨總裁高市早苗的競選海報，8日矗立在積雪的北海道小樽街頭。（路透）

日本 第51屆眾議院選舉9日完成465席全數開票，並確定日本首相高市早苗帶領的自民黨單獨拿下316席大勝，這也是二次大戰後日本單一政黨首度跨越眾院三分之二門檻，更讓自民黨在減稅、擴大軍事支出與修憲等關鍵議題上握有絕對主動權。

從背景來看，這次選舉與以往歷屆日本選舉不同的是，選前自民黨在日本國會並未過半，因而必須與日本維新會結盟形成脆弱多數，身為首相的高市早苗，當然不可能滿足於恐受制於他人的執政情狀。

另一方面，自詡為前首相安倍晉三追隨者的高市，在國會關於「台灣有事、日本有事」的一席發言，引發中共 方面的強烈反彈，認為已干涉中國主權，並且也不符合日本二次世界大戰戰敗國的身分，不僅祭出了抵制赴日旅遊、加強管制輸日稀土等各種制裁手段，甚至還與同屬二戰戰勝國的俄羅斯 聯合舉行一場「半繞日」軍演。

但中共強硬對日，顯然並未能有效減損高市的民意支持度，反而讓她感受到了民意熱氣旋，毅然訴諸國會改選。結果也如同各方所料，多數日本人民並未屈從於外部壓力，不僅票投高市率領的自民黨，更一舉讓自民黨跨過了修憲門檻。

短期來看，不僅在自民黨內部，甚至日本國內，仍勢將延續這股代表著日本新世代追求「正常國家」、「國家民族顏面」的民氣，並以此主導著日本的政策走向；但長期而言，對於整個東亞乃至世界局勢，恐將投下更大的變數。只是，這回不太一樣的是，這不僅取決於美中俄等大國態度，更取決於高市的政治判斷。

畢竟，對於中共甚至俄羅斯而言，其「敵對勢力」內部的選舉得失與民意走向，從來都不會是其決策的主要考量，否則在「全面執政」的蔡英文政府時期，中共就該停止對台軍事恫嚇，讓俄羅斯同樣遭到重創的俄烏戰爭也不致發生。

尤其對中共來說，如果此時一反在日本此次國會選舉之前的高調，甚至轉而與高市政府「和解」，恐將反而招致其內部矛盾、危及政權穩定。甚至，既然已無法改變高市將長期執政的事實，因而在短期內，中共更不太可能有所「示弱」。

但無可否認的是，高市的勝選，已然為她及日本爭得了若干主動權，至少在經濟、稅制改革部分，必然可以大刀闊斧的進行；至於增加軍事支出，不僅可因應美國川普政府的「索求」，也有利於安穩日本人民對於「安全保障」，相信中共或俄羅斯也不致因此過激反應，而是取決於日本是否會從強化防衛武器轉向為布署攻擊性武器，進而採取相應措施。

換言之，東亞局勢並不致因為高市的國內施政或局部軍事變革而產生巨變，卻大概率會因高市執意碰觸「紅線區」而可能成為火藥庫。例如是否修改目前的「和平憲法」明文承認自衛隊甚或改為一般軍隊，以及更具爭議、卻是其盟友日本維新會主張公開討論的在日本部署美國核武話題。中共以及俄羅斯，又怎可能對這些攸關兩國安全的作為默不作聲？

對於當前賴政府來說，自然是樂見主張「台灣有事、日本有事」的高市政府大獲全勝，乃至台日關係的進一步綁定。卻也不能不從戰略角度去思索，一旦高市政府決意帶領日本跨入「紅線區」肇致東亞局勢動盪，曾淪為日本軍國主義殖民地的台灣，屆時真要跟著高喊「日本有事、台灣有事」？