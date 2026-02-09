鄭麗君本周來美簽關稅協定 強調最先進半導體製程一定留台

我的頻道

記者黃婉婷、李成蔭、林銘翰／台北9日電
行政院副院長鄭麗君。（本報資料照片）
針對台美關稅談判，據了解，關稅協定文本已進入最後檢視階段，行政院長卓榮泰更親自主持會議聽取相關談參規畫，備戰後續攻防；府院力拚農曆年前達陣，由行政院副院長鄭麗君領軍的談判團隊本周有望赴華府簽署「台美對等貿易協定（ART）」，完成談判最後一哩路。

台美雙方已達成台灣對等關稅調降為15%且不疊加原有的最惠國待遇稅率（MFN）、半導體及半導體衍生品等232關稅最優惠待遇，以及台灣企業自主投資2500億美元，加上政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度。

目前台美已簽訂投資備忘錄（MOU），正待簽署貿易協定。鄭麗君在昨晚接受華視專訪中提到，這是首度在美國商務部，與美方面對面簽署MOU；對於美國商務部長盧特尼克稱，美國總統川普任內目標是將台灣半導體產能四成轉移至美，她清楚向美方表達「產能不可能分配」，台灣最先進製程、技術研發及設廠規畫一定得在台灣，護國神山只會愈來愈大，但能擴大對美投資，也沒有「台灣模式」將科學園區整套搬去的問題。

鄭麗君強調，政府會在立足台灣、擴大國內投資前提下，展開全球、對美投資布局。 

除了半導體等高科技產業取得降稅利多，外界也關注台美雙方在「民生深水區」的談判結果，尤其是攸關民生與糧食安全的開放項目。據了解，談判過程中，美方要求全面市場開放，台灣也從美方公布的對外貿易障礙評估著手，試圖在不衝擊國內產業下擴大開放市場、降低對美進口關稅。

汽車部分，由於台灣進口車認證主要採聯合國歐洲經濟委員會（UN／ECE）車輛安全法規，美規車僅能申請少量安全審驗，導致每年僅限額進口美規車75輛。有消息指出，台灣進口美製車關稅稅率擬大幅度調降，不排除從17.5%降至零關稅，同時放寬進口配額限制，形同擴大認可美規標準，未來將能比照歐規車安審。

另外，據了解，美豬牛開放方向擬「比照國際標準」，美豬腎萊劑容許值不排除參考日韓、國際食品法典委員會（CODEX）等標準放寬；美牛方面，台灣「食安法」第15條規定，禁止輸入近10年內發生狂牛症國家、地區的頭骨、腦、眼睛、脊髓、絞肉、內臟等，但美國逾10年未有狂牛症，輸入可望不受法規限制。

由於在野已做好嚴審協議的準備，綠營憂心，在朝小野大格局下，協定審議恐因攻防出現延宕。據透露，相關單位亦自擬「考前猜題」沙盤推演，卓揆上周也召集相關部會，聽取談參規畫，做足一切準備。

對於台美關稅協議傳將簽署，國民黨立院黨團重申對美路線沒有變，應依法將協議送立法院審查。國民黨立委賴士葆憂心，目前只聽到政府敲鑼打鼓出口的稅率，就怕汽車、農產品等進口零關稅，將會嚴重衝擊產業，尤其農產品攸關幾10萬名農民的生計，但目前都沒訊息。

