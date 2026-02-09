新聞眼／軍購+對話 才是台灣安全雙重保險

我的頻道

記者 陳洛薇
兩岸情勢緊繃，民眾交流仍無可避免。2026年春運期間，兩岸小三通客運航線預計約有23萬人次旅客出入境。圖為旅客帶著行李前往福州港黃岐客運站辦理相關手續。 （中新社）
國共論壇讓國民黨主席鄭麗文的兩岸路線成為輿論焦點。即便國民黨一再強調此行屬於智庫交流、為產業發聲，民進黨仍鋪天蓋地打泥巴仗、扣紅帽，將一切對話視為洪水猛獸。問題是，民進黨究竟在害怕什麼？是覺得大陸過於強大，還是對自己長期執政下的兩岸政策毫無信心？

國共智庫論壇聚焦農民、觀光與產業困境，國民黨即便不是執政黨，仍試圖為產業找出路，促成大陸宣布開放上海居民赴金馬旅遊，光是這點民進黨政府就做不到；但在民進黨眼中，似乎只要踏上大陸土地就等同「被吸收」。這種將交流全面妖魔化的政治操作，除了製造內部對立，對降低兩岸敵意毫無助益。

更值得警惕的是，賴政府延續深化蔡政府的「親美抗中」戰略，卻缺少蔡時期的戰略彈性，只剩一味迎合美國、壓縮台灣自身的談判空間。台灣必須正視的是，美國戰略正明顯轉向「要求盟友承擔更多防衛責任」。逢中必反、逢美必跪，只會讓台灣的戰略處境更加危險。

最新的美國國防戰略報告已揭示，美方優先順序回歸本土防衛與西半球安全，並以「拒止」展現嚇阻力，同時要求盟友投入更多資源，透過實力而非直接衝突來嚇阻中國大陸。在此脈絡下，谷立言強調台灣的戰略地位，並直言「自由不是免費」。這正是要台灣多付出、多承擔，而非無條件獲得安全保證。

強化自我防衛固然是全民共識，但並不意味軍購可淪為黑箱。新台幣1.25兆元國防特別預算，究竟要買什麼？是否真正符合台灣需求？政府至今未清楚交代，卻急著將在野黨的合理監督抹成「疑美論」。賴政府不斷以預算若未過關、軍購恐需重來的說法恐嚇人民，卻對核心問題避而不答，要求國會照單全收；如果國會未經實質審查即放行，才是有負人民的交託。

台灣需要軍購，但天價軍購換不來絕對和平。沒有人想要戰爭，避戰才是政府保護人民的最高責任。提高軍費或可增加嚇阻籌碼，但「對話」才是成本最低、效益最高的安全策略。唯有軍購與對話並行，才能真正降低衝突風險，形成台灣安全的雙重保險。

面對美中互動帶來的地緣政治變局，台灣不應單方押寶，更不該將國安完全寄託於鉅額軍購。賴政府若繼續將兩岸對話視為禁忌，只會讓台灣在美中台天秤上失去平衡，改善兩岸關係、維持戰略彈性，才是真正的全民共識。

