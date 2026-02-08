台國防特別預算續卡關 白宮說話了「力挺台增軍費至GDP的5%」

我的頻道

編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普車隊5日結束華府「全國祈禱早餐會」後返回白宮。（路透）
美國總統川普車隊5日結束華府「全國祈禱早餐會」後返回白宮。（路透）

中華民國行政院提出1.25兆台幣（約392.1億美元）國防特別條例草案在立法院屢遭封殺，引發美方對中鷹派猛烈抨擊「在玩火」。白宮近來也表態，力挺台灣加碼國防開支強化嚇阻能力，直言對賴清德總統有意逐步增加軍費、在2030年前提高軍費至GDP的5%的計畫樂見其成。

台行政院去年底送交立法院審議的國防採購特別條例草案，因藍白聯手多次擋案，至今仍卡關，累計已10度未能推進。立法院今年1月下旬則在藍白主導下改採民眾黨版本，並交付委員會審查，規模與項目相對縮減。

國會山報8日報導，台灣立法院僵局至今未見緩解跡象。對此白宮表態，將「強力」支持台灣透過改革以及承諾提高國防支出，來提升防衛與嚇阻能力。

一名川普政府資深官員6日告訴國會山報，「我們歡迎賴（清德）總統宣布，計畫將台灣2026年國防支出提高到超過GDP的3%，並於2030年提高至GDP的5%。」

近來美國國會對中鷹派陸續發聲批評，參議院軍事委員會成員蘇利文（Dan Sullivan）上周在社群X發文表示，台灣立法院未能通過自我防衛所需的預算，同一時間反對黨國民黨正在北京與中共會面，並規畫擴大交流，「不用天才也看得出來在搞什麼，向中共卑躬屈膝而縮減台灣國防經費，是在玩火」。

美國前副國安顧問、傳統基金會資深研究員葉望輝（Steve Yates）犀利表示，國民黨此舉「風險極大」。他警告，削減先前承諾的國防投資簡直是「在玩火」，在華府政界眼中絕非正面訊號。

