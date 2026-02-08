我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

把握這7種生財方法 不用靠運氣中樂透

華盛頓郵報「裁員風暴」擴大 執行長路易斯宣布即刻卸任

新聞眼／台灣應慎防川式變臉 軍購恐再淪美中籌碼

記者李人岳
面對1.25兆元軍購特別條例卡關，國防部動作頻頻，被解讀為配合施壓。（本報資料照片）
面對1.25兆元軍購特別條例卡關，國防部動作頻頻，被解讀為配合施壓。（本報資料照片）

相較於賴政府推動的軍購特別條例草案在立法院舉步維艱，從台灣國防部到外國媒體接二連三披露台美軍售訊息，令人目不暇給。國防部的動作被解讀為配合施壓，但單純的壓力能否突破朝小野大、朝野對立的惡劣局面，加之美國總統川普的交易性格，讓國際局勢越發嚴峻多變，這些消息究竟該如何解讀？

首先台灣國防部宣布，美方已提供台幣1.25兆元（約400億美元）特別軍購中三項武器裝備的發價書草案，有效期限到3月15日，若未獲得美方展延效期，台方必須於3月31日支付首期款。

時隔不到一天，外媒報導，美方正在彙整包括愛國者、NASAMS防空飛彈等4項對台軍售，金額可能達200億美元，已引發中共警告此舉可能危及4月的「川習會」。同時間發生的是，川普已簽署行政命令，調整美國武器軍售的優先順序，將優先供應給國防支出較高、且在其所屬地區具戰略重要性的國家。

面對1.25兆元軍購特別條例卡關，國防部官員先前多次強調「若發價書失效，全案就得重頭再來」，周五公布發價書期限，更是一副「過了這村，沒這店」之勢。

不過熟悉軍售流程就知道，展延發價書確實可能造成申購國必須自行承擔成本增加、武器裝備延後取得等風險，但展延期限沒這麼難，過去也從沒有哪一件軍售案因發價書過期而告吹。國防部的動作被解讀是配合海內外聲浪施壓軍購案。

然而，川普的新軍售政策卻宣示「未來的軍售不再是『先搶先贏』」，國防部的飢餓行銷儼然破功。

進一步探究，華府端出所謂「國防支出」或「戰略重要性」等指標，恐怕又是川普說了算的「軍售版對等關稅」，逼迫北約等各國配合川式遊戲規則，甚至坐等各國捧著優厚條件「讓總統開心」。

更嚴肅的是，即便台灣端出了台幣1.25兆元的天價軍購，但面對善變、且擅用「衝突、妥協、待價而沽」等生意手段的川普，美台軍售不無可能再次成為華府與北京當局交手的籌碼之一。

台灣充實自我國防實力絕對是第一要務，不過執政當局與其內鬥在野黨、情勒全民以及押注單極，更需要冷靜、理性且務實地看清世局。

軍售 國防部 川普

上一則

美再推軍售 藍嗆賴「要拿台灣多少錢」 喊話美莫被綠誤導

延伸閱讀

川普擬建25層樓高獨立拱門 俯視林肯紀念堂、比凱旋門更壯觀

川普擬建25層樓高獨立拱門 俯視林肯紀念堂、比凱旋門更壯觀
以色列總理內唐亞胡2/11會川普 討論美伊核談判

以色列總理內唐亞胡2/11會川普 討論美伊核談判
北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能
傳川普要杜勒斯機場、賓州車站改以他命名換預算 舒默拒絕

傳川普要杜勒斯機場、賓州車站改以他命名換預算 舒默拒絕

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳（前中）31日再度於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，與華碩創辦人施崇棠（前左起）、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達創辦人林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董座林憲銘等人一同合影。（記者余承翰／攝影）

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

2026-01-31 18:08
環境部部長彭啓明談及中央致力推動改變如廁文化。(記者林伯東／攝影)

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

2026-02-06 19:09
士林地院首次開庭準備時，面對媒體詢問「有沒有猥褻女兒？」該男不回應，逕自進入法院。記者李隆揆／攝影

台北捷警小隊長涉性侵女兒348次 開庭前傳死訊

2026-01-13 15:05
竹聯幫副幫主程大川告別式2023年舉行，影劇大亨吳敦出席。(本報系資料照)

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

2026-02-04 09:09
102歲王姓人瑞（坐輪椅戴紅帽）與六旬賴姓看護（左一）上月結婚，家屬不滿賴婦阻擋探父，3日趁父親回診時，在台北馬偕醫院外「搶人」，兒女、孫輩一擁而上，賴婦措手不及。(圖／民眾提供)

台身價8億102歲人瑞「秘婚」68歲看護 兒孫堵醫院搶人

2026-02-06 13:35
馬姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬非但未道歉，反揮拳爆打林男，簡姓男大生出面和馬扭打將他壓制。(圖／取自Threads)

台灣男大生救人「老先生被打滿臉是血」不出手過意不去

2026-02-01 15:52

超人氣

更多 >
趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC

趙薇女兒16歲了…「小四月」罕露面 一頭金啡髮像極ABC
冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷

冬奧／谷愛凌藍白比賽服「繡著龍」靈感來自中國青花瓷
冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣

冬奧／首輪重大失誤 谷愛凌：奧運壓力真的不一樣
台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜

台積電將拿第一？美媒：英特爾恐讓出「全球最大半導體雇主」頭銜
北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能

北京施壓美取消對台軍售？專家看川普：幾乎不可能