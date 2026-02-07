我的頻道

聯合國財務告急 川普吹噓「讓別國出錢」如今卻將先掏腰包

1967年以來出席所有超級盃 三老友今年恐是最後一次同看

會晤王滬寧 蕭旭岑：表達「原汁原味」九二共識

記者屈彥辰／台北7日電
中國全國政協主席王滬寧（右）4日上午在北京人民大會堂新疆廳會見國民黨副主席蕭旭岑。(記者陳政錄／攝影)
中國全國政協主席王滬寧（右）4日上午在北京人民大會堂新疆廳會見國民黨副主席蕭旭岑。(記者陳政錄／攝影)

國民黨副主席蕭旭岑於2日至4日率團訪中國大陸，行程最後一天會晤大陸政協主席王滬寧。蕭旭岑昨接受專訪表示，他當王滬寧面表達「原汁原味的九二共識」、台灣人盼望和平等，獲王正面回應。談及黨主席鄭麗文與中共總書記習近平是否會面，蕭說，尚無確切訊息，未來能深化交流，「更高層的會面應會水到渠成」。

蕭旭岑說他當面向王滬寧表達台灣人民的心聲，不希望台海發生戰爭，王滬寧也表示大陸領導人想法一致，希望台海和平。蕭強調，台獨是紅線，國民黨完全不贊成，違反中華民國憲法也危害台灣人的利益，他訪陸時也沒有聽到一國兩制、武力統一。

國民黨大陸事務部主任張雅屏說，蕭旭岑會見王滬寧時，明確還原「原汁原味的九二共識」、「一中各表」的精神，既然各自口頭表述，表示有擱置爭議、求同存異的空間，當面向王滬寧表達台灣人不希望衝突，盼和平解決爭端，希望大陸正視台灣人的主流民意，獲得王滬寧正面回應，王滬寧表達大陸以和平為首要目標。這是針對大陸軍演的壓力，國民黨首次明確向大陸最高層表達台灣人的感受，並獲得善意與正面回應。國民黨的路線才是真正能推動兩岸和平的路徑。

對於外界關注的鄭習會？蕭旭岑說，國共平台停了十年，這次重新啟動是第一步，未來若能深化交流，重建溝通平台，「更高層的會面應該會水到渠成」。但對於鄭習會時間點，目前為止沒有確切的訊息。

蕭旭岑也不否認鄭習會獲得陸方正面回應，他說，春江水暖鴨先知，他跟王滬寧見面剛好遇到立春，有「冬去春來」意味，象徵過去兩岸關係的冬天要過去，春天要來了。

外傳鄭麗文訪美會被冷處理，蕭旭岑駁斥說，這是非常可笑的推斷，美國人要看訪賓對美國而言有無價值。鄭麗文作為最大在野黨的主席，且重新與中國大陸交流，光美國的訪客就可用絡繹不絕形容，從政界、商界到智庫，凡是知道的都跑到國民黨中央，想知道鄭麗文跟中國大陸重建互信跟溝通平台是怎麼回事，無法理解為什麼訪美會遭到冷處理。

中釋善意：恢復上海居民金馬遊 陸委會喊話：別只說不做

中釋善意：恢復上海居民金馬遊 陸委會喊話：別只說不做
陸釋善意：恢復上海居民金馬遊 陸委會喊話：別只說不做

陸釋善意：恢復上海居民金馬遊 陸委會喊話：別只說不做
國共論壇可能在台舉辦？蕭旭岑：重返執政重啟雙向交流

國共論壇可能在台舉辦？蕭旭岑：重返執政重啟雙向交流
會王滬寧 蕭旭岑：台主流民意盼兩岸以和平方式解決爭端

會王滬寧 蕭旭岑：台主流民意盼兩岸以和平方式解決爭端

輝達執行長黃仁勳（前中）31日再度於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，與華碩創辦人施崇棠（前左起）、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達創辦人林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董座林憲銘等人一同合影。（記者余承翰／攝影）

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

2026-01-31 18:08
士林地院首次開庭準備時，面對媒體詢問「有沒有猥褻女兒？」該男不回應，逕自進入法院。記者李隆揆／攝影

台北捷警小隊長涉性侵女兒348次 開庭前傳死訊

2026-01-13 15:05
竹聯幫副幫主程大川告別式2023年舉行，影劇大亨吳敦出席。(本報系資料照)

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

2026-02-04 09:09
環境部部長彭啓明談及中央致力推動改變如廁文化。(記者林伯東／攝影)

台灣人上廁所一習慣要改 彭啓明：改革負面聲浪大但會挺住

2026-02-06 19:09
102歲王姓人瑞（坐輪椅戴紅帽）與六旬賴姓看護（左一）上月結婚，家屬不滿賴婦阻擋探父，3日趁父親回診時，在台北馬偕醫院外「搶人」，兒女、孫輩一擁而上，賴婦措手不及。(圖／民眾提供)

台身價8億102歲人瑞「秘婚」68歲看護 兒孫堵醫院搶人

2026-02-06 13:35
馬姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬非但未道歉，反揮拳爆打林男，簡姓男大生出面和馬扭打將他壓制。(圖／取自Threads)

台灣男大生救人「老先生被打滿臉是血」不出手過意不去

2026-02-01 15:52

