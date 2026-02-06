我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普對與伊朗做生意國家徵25%關稅 預告美伊下周續談

獨／九旬長者撞洛杉磯99大華超市 1死3傷來自台灣

AIT處長谷立言：美再工業化 需台灣幫忙

記者陳敬丰、趙容萱／台中7日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
AIT處長谷立言表示，美國要推動再工業化和升級AI產業，重視安全可靠的供應鏈，台灣非常值得信賴。(記者黃仲裕／攝影)
AIT處長谷立言表示，美國要推動再工業化和升級AI產業，重視安全可靠的供應鏈，台灣非常值得信賴。(記者黃仲裕／攝影)

AIT處長谷立言昨天表示，美國要推動再工業化和升級AI產業，需要台灣的幫助，尤其重視安全可靠的供應鏈，台灣非常值得信賴，可以在安全供應鏈的建立中扮演重要角色。

立法院副院長江啟臣昨邀請谷立言參訪精密機械大廠台中精機營運總部，並舉行中部AI機器人產業發展交流座談會。谷立言參訪後表示，美國總統川普要推動「再工業化」，包含具身智能（Embodied AI）、稀土加工行業，或是無人機與國防產業，都需要台灣的經驗與幫助；江告訴他「Taichung can help」，能夠介紹優秀的台中企業，與美國企業和研發中心一起發展技術。

谷立言說，美國再工業化的重要面向是供應鏈的安全性，以前美國企業重視成本，現在更重視安全；台灣是非常可靠、值得信賴的夥伴，他認為台灣可以在美國建立安全供應鏈的過程中，扮演非常重要的角色。

江啟臣表示，美國在AI軟體發展快速，從生成式AI到實體AI需要軀幹，這是台中產業強項，台中大肚山黃金縱谷有完整的製造業產業鏈，過去國外產業來台都想到台積電或半導體，但若沒有精密機械產業，也不會有台積電；希望美方能看見台中的實力，讓台美合作邁向下個新時代。

與會的機械公會及產業界代表呼籲，希望政府能比照日、歐，提供產業界更直接的設備採購補助，鼓勵傳產導入AI與自動化；工研院出席代表點出，中部擁有全台最大的精密製造聚落，這些製造數據是發展「數據驅動AI」的「黃金」，未來應致力於在保護know-how的前提下，開放數據以訓練AI模型。

至於台中市長盧秀燕傳3月出訪美東，谷立言昨被問及表示「我們歡迎她的訪問」。盧秀燕昨表示，台中市與美國長期保持良好互動，核心目標是把餅做大，讓全世界看見台中的實力。

AI 谷立言 供應鏈

上一則

台行政院不副署「眷改條例」卓榮泰：違反平等原則 藍轟濫權

下一則

成功嶺打靶半邊臉不見 12人洩傷兵照遭訴

延伸閱讀

藍擬3月底民調決定中市長提名 江啟臣：違背協議

藍擬3月底民調決定中市長提名 江啟臣：違背協議
三顧茅「盧」 AIT半個月3訪盧秀燕 廖偉翔：賴清德最害怕事發生了

三顧茅「盧」 AIT半個月3訪盧秀燕 廖偉翔：賴清德最害怕事發生了
美台經貿重磅進展 江啟臣曝：對美關稅協議預計月中簽署

美台經貿重磅進展 江啟臣曝：對美關稅協議預計月中簽署
新聞眼／藍拚重返執政 鄭麗文盧秀燕剛柔並濟

新聞眼／藍拚重返執政 鄭麗文盧秀燕剛柔並濟

熱門新聞

輝達執行長黃仁勳（前中）31日再度於台北磚窯古早味餐廳宴請供應鏈夥伴，與華碩創辦人施崇棠（前左起）、聯發科執行長蔡力行、台積電董事長魏哲家、廣達創辦人林百里、廣達副董事長梁次震、緯創董座林憲銘等人一同合影。（記者余承翰／攝影）

不選米其林 為何兆元宴四度包場古早味餐廳？解析黃仁勳「辦桌社交學」

2026-01-31 18:08
士林地院首次開庭準備時，面對媒體詢問「有沒有猥褻女兒？」該男不回應，逕自進入法院。記者李隆揆／攝影

台北捷警小隊長涉性侵女兒348次 開庭前傳死訊

2026-01-13 15:05
竹聯幫副幫主程大川告別式2023年舉行，影劇大亨吳敦出席。(本報系資料照)

竹聯幫總護法吳敦過世...享壽77歲 「江南案」3大殺手全逝世

2026-02-04 09:09
馬姓男子前天下午騎電動單車逆向行經高市惠民捷道，擦撞徒步的70歲林姓男子及其妻子，馬非但未道歉，反揮拳爆打林男，簡姓男大生出面和馬扭打將他壓制。(圖／取自Threads)

台灣男大生救人「老先生被打滿臉是血」不出手過意不去

2026-02-01 15:52
102歲王姓人瑞（坐輪椅戴紅帽）與六旬賴姓看護（左一）上月結婚，家屬不滿賴婦阻擋探父，3日趁父親回診時，在台北馬偕醫院外「搶人」，兒女、孫輩一擁而上，賴婦措手不及。(圖／民眾提供)

台身價8億102歲人瑞「秘婚」68歲看護 兒孫堵醫院搶人

2026-02-06 13:35
嘉義市東區林森東路上一棟純白歐式豪宅，外觀5層樓、附設小閣樓與紅色屋頂，氣派十足，長年成為在地人眼中的地標，被封為「嘉義白宮」。這棟屋齡逾30年的豪宅，荒廢10多年，去年底轉手，以總價逾6千萬元售出。(記者魯永明／攝影)

「嘉義白宮」神秘歐式豪宅隱身鬧區荒廢13年 車界聞人6千萬買下

2026-02-03 19:48

超人氣

更多 >
1年搭200天 華女郵輪養老：準備這文件最重要

1年搭200天 華女郵輪養老：準備這文件最重要
大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布

大華車禍3死7傷 肇事者92歲 一死者身分公布
好市多這款年貨小蛋糕香而不甜 深得華人心

好市多這款年貨小蛋糕香而不甜 深得華人心
香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角

香港情侶深圳酒店過夜 三周後發現自己成偷拍影片主角
25歲歐陽娜娜性感露側乳 粉絲讚女神降臨

25歲歐陽娜娜性感露側乳 粉絲讚女神降臨