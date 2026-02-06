AIT處長谷立言：美再工業化 需台灣幫忙

AIT處長谷立言表示，美國要推動再工業化和升級AI產業，重視安全可靠的供應鏈，台灣非常值得信賴。(記者黃仲裕／攝影)

AI T處長谷立言 昨天表示，美國要推動再工業化和升級AI產業，需要台灣的幫助，尤其重視安全可靠的供應鏈 ，台灣非常值得信賴，可以在安全供應鏈的建立中扮演重要角色。

立法院副院長江啟臣昨邀請谷立言參訪精密機械大廠台中精機營運總部，並舉行中部AI機器人產業發展交流座談會。谷立言參訪後表示，美國總統川普要推動「再工業化」，包含具身智能（Embodied AI）、稀土加工行業，或是無人機與國防產業，都需要台灣的經驗與幫助；江告訴他「Taichung can help」，能夠介紹優秀的台中企業，與美國企業和研發中心一起發展技術。

谷立言說，美國再工業化的重要面向是供應鏈的安全性，以前美國企業重視成本，現在更重視安全；台灣是非常可靠、值得信賴的夥伴，他認為台灣可以在美國建立安全供應鏈的過程中，扮演非常重要的角色。

江啟臣表示，美國在AI軟體發展快速，從生成式AI到實體AI需要軀幹，這是台中產業強項，台中大肚山黃金縱谷有完整的製造業產業鏈，過去國外產業來台都想到台積電或半導體，但若沒有精密機械產業，也不會有台積電；希望美方能看見台中的實力，讓台美合作邁向下個新時代。

與會的機械公會及產業界代表呼籲，希望政府能比照日、歐，提供產業界更直接的設備採購補助，鼓勵傳產導入AI與自動化；工研院出席代表點出，中部擁有全台最大的精密製造聚落，這些製造數據是發展「數據驅動AI」的「黃金」，未來應致力於在保護know-how的前提下，開放數據以訓練AI模型。

至於台中市長盧秀燕傳3月出訪美東，谷立言昨被問及表示「我們歡迎她的訪問」。盧秀燕昨表示，台中市與美國長期保持良好互動，核心目標是把餅做大，讓全世界看見台中的實力。