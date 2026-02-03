國共論壇3日開幕 楊永明：為台灣經濟人民福祉全力以赴

國民黨政策會副執行長楊永明。（本報資料照片）

國共兩黨智庫論壇3日上午在北京開幕，國民黨 政策會副執行長楊永明表示，作為國會第一大黨，國民黨務實推動兩岸政策對話與智庫論壇，獲台灣產學界的積極支持和主動參與，代表兩岸有許多事情可以往前推動，國民黨必將持續為台灣經濟與人民福祉全力以赴。

楊永明指出，兩岸在2025年的貿易總額超過3100億美元，台灣出超近1500億美元，同時台灣去年前往大陸將近500萬人次，很快回到接近疫情 前訪陸人次數字，這些都顯示兩岸關係在實務層面的密切與重要。

楊永明表示，從這次兩岸政策智庫論壇的民間代表與學者的發言報告可知，兩岸各項產業在市場銷售、供應鏈 關係、產業發展合作等，都有十分密切關係，攸關台灣經濟與社會的重大利益，更深刻影響台灣人民的穩定生活。

楊永明說，民進黨政府長期不顧百姓生活的實際需要，反而造成兩岸緊張，甚至兵凶戰危，更模糊議題抹黑兩岸產業與民間積極參與的政策論壇，全無展現執政黨的風範與能力。

楊永明表示，國民黨作為國會第一大黨，推動兩岸和平，維護台灣經濟，守護台灣百姓，務實推動兩岸政策對話與智庫論壇，獲得台灣產業與學界的積極支持和主動參與，代表兩岸有許多事情可以往前推動，國民黨也必將持續為台灣經濟與人民福祉全力以赴。