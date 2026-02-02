陸配遞補白委危國安？綠放話拒質詢 李貞秀批未審先判

民眾黨不分區立委被提名人李貞秀（左）遞補民眾黨不分區立委。（記者胡經周／攝影）

民眾黨 執行不分區立委兩年條款，中選會昨天公告洪毓祥、蔡春綢、王安祥、邱慧洳、陳清龍及李貞秀遞補當選民眾黨不分區立委。不過，吳思瑤質疑陸配李貞秀尚未放棄中國國籍，建議行政部門自我把關、立法院新會期重新檢視涉及國安相關議事規則，甚至有綠營人士放話，內政部若認定李貞秀就職無效，行政院長卓榮泰等官員在立法院可不必回答李貞秀的質詢。

本報系聯合報報導，李貞秀昨天說，自己是依據中華民國 憲法、公職人員選舉罷免法產生的立委，代表廣大新住民在台灣扮演重要角色，族群背景不應成為政治箭靶，也不該被扭曲為國安風險，民進黨 立委吳思瑤未審先判，難道是對中華民國法律沒自信。

針對吳思瑤的說法，李貞秀指出，執政黨一方面高喊多元平等，另一方面卻用族群進行政治抹黑，此種語言暴力令人遺憾，出身從來不應該成為妨礙投身公共服務的障礙，反而更能成為多元意見的群體心聲，多元聲音是民主自由可貴的實踐，而不是抹黑及貼標籤的工具。

李貞秀辦公室表示，中華民國宣誓條例第6條規定，「立法委員將恪遵憲法、效忠國家、依法行使職權」，立委就職宣誓就是恪遵中華民國憲法，李貞秀並無與他人不同之處，同樣地行政機關也必須接受立委監督，「不論李貞秀或行政機關，都是遵循中華民國法律行事。」

內政部指出，李貞秀應於就（到）職前辦理喪失中國大陸國籍，並於就（到）職日起1年內將喪失證明繳給立法院，否則應由立法院解職；立法院對立委是否違反國籍法，也應依職權調查。

台北中國時報報導，民眾黨6位新科立委今早將至黨中央參加會議，內部初步分工，李貞秀將進入內政委員會，但有綠營人士帶風向，李貞秀未出具申請放棄國籍證明，內政部若認定其就職無效，李向各部會調閱資料，行政機關就無法配合，且卓榮泰及部會首長在立法院也可不必回答其質詢。

民眾黨發言人張彤說，這是赤裸裸的歧視打壓，可見民進黨政府一面宣稱照顧新住民、一面把陸籍新住民視為「二等公民」。

藍委李彥秀抨擊，匿名官員放話李貞秀「可能涉及洩密」，可笑至極的是民進黨從總統辦公室、外交部長辦公室、民進黨民主學院、基層民代助理都窩藏「共諜」，根本就是系統性被滲透，若真要防共諜，最該清查的就是民進黨。

據了解，立院依照慣例，會提供「有無雙重國籍、放棄外國籍」等切結書，李貞秀已表達會簽選「無雙重國籍」。