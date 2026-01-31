我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed新主席／華許曾有望接替葉倫 川普嫌太年輕

澳網／張帥女雙奪冠 成中國首位3滿貫得主

台續列觀察名單 美：新台幣仍遭大幅低估

編譯簡國帆／綜合31日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國財政部29日公布美國主要貿易夥伴總經與外匯政策報告，台灣納入觀察名單。（路透）
美國財政部29日公布美國主要貿易夥伴總經與外匯政策報告，台灣納入觀察名單。（路透）

美國財政部29日公布《美國主要貿易夥伴總經與外匯政策》報告，台灣因經常帳順差占國內生產毛額（GDP）比率與雙邊貿易額超過門檻，續留觀察名單。報告肯定台灣央行匯市活動更加雙向、提高政策透明度，也點出新台幣匯率仍遭大幅低估，並提醒壽險業避險比率潛在下降，可能提高該產業風險。

美國財政部在分析主要貿易夥伴2024年6月-2025年6月的總經與匯率政策後，認定這次沒有任何貿易夥伴操縱匯率，但把10個經濟體納入觀察名單，包括台灣、日本、南韓、中國大陸、泰國、新加坡、越南、德國、愛爾蘭及瑞士，只有泰國是2024年6月來首度被重新納入名單。

美國根據經常帳順差占GDP比率、雙邊貿易順差額及干預匯市規模等3項量化指標，判斷貿易夥伴是否操縱匯率，觀察名單上經濟體多為超過兩項指標，台灣是經常帳順差的GDP占比為15%，超過3%門檻，及對美貿易順差達1000億美元，遠高於150億美元門檻。

美國最新匯率報告擴增各國篇幅，說明成長與總經政策、國際收支發展、匯率發展、干預政策、資本管制與總體審慎措施及政府投資工具等面向，評論台灣篇幅從去年6月報告的約3頁，幾乎倍增至5頁多。

報告指出，新台幣匯率在評估期間升值11.2%，台灣央行在去年5月初透過買入外匯抵抗強勁升值壓力，大致仍允許新台幣升值到更符合經濟基本面水準，但根據經常帳、實質有效匯率（REER）或購買力平價（PPP）估算的民間模型，都顯示新台幣匯率遭大幅低估。

報告也說，台灣央行在評估期間的外匯干預活動，似乎都聚焦回應市場過度波動下的強勁升值壓力，但2021年來干預活動似乎已轉為更加雙向，更聚焦緩解匯率劇烈升值或貶值壓力，且央行2020年開始揭露遠期部位，朝提高透明度跨出重要一步。台灣央行2020年起每半年公開揭露匯市干預數據，去年承諾至少為每季，數據延遲一季。

報告在評論台灣資本管制與總體審慎措施時，指出台灣金管會在2025年12月通過會計準則修訂，允許壽險業攤銷某些外國債券的外匯相關損益，以節省避險成本，但避險比率潛在下降，可能提高台灣壽險業風險。

台灣的外國直接投資（FDI）淨流出在去年第2季飆升至創紀錄的160億美元，原因可能是全球供應鏈轉移，投資組合流動持續劇烈波動，有3項值得關注，首先是壽險業帶動台灣居民資產組合投資去年第2季流入70億美元，是2011年以來首見，其次為非居民資金在2025年第2季淨流入141億美元，反映台灣科技股熱絡，再者是其他投資流動已局部抵銷投資組合流動的波動。

匯率 央行 壽險

上一則

「開1天虧1天」花蓮春節訂房率跌破3成 墾丁房價降2成攬客

下一則

空服員病逝案 長榮航懲處座艙長降調兩級、停用員工機票1年

延伸閱讀

台去年經濟成長8.63% 寫15年新高

台去年經濟成長8.63% 寫15年新高
美匯率報告談台灣篇幅幾乎倍增 點出這些面向值得關注

美匯率報告談台灣篇幅幾乎倍增 點出這些面向值得關注
超越日本 加州重返全球第4經濟體

超越日本 加州重返全球第4經濟體
批壽險業外匯避險監管變革 美智庫：台走後門操縱貨幣

批壽險業外匯避險監管變革 美智庫：台走後門操縱貨幣

熱門新聞

古早味零食示意圖。(聯合報系資料照片)

鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛

2026-01-23 21:39
霍諾德帶著愛妻桑妮一起出席記者會。（記者李姿瑩／攝影）

爬台北101到一半呼吸急促 霍諾德解答過程中最大挑戰

2026-01-25 09:17
霍諾德耗時1小時31分成功登上台北101。(美聯社)

直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂

2026-01-24 21:45
美國自由攀岩好手霍諾德21日上午在101大樓刁鑽的角度進行雨天試爬。(中央社)

過來人評分：攀爬台北101難度6 布魯克林橋難度2

2026-01-24 00:01
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾改為周日直播。(圖／摘自Netflix)

霍諾德攀登台北101倒數時刻 緊急決定延期

2026-01-23 19:48
美國自由攀岩好手霍諾德25日徒手攻頂台北101，台北101董事長賈永婕26日透露活動延期的內幕。中央社

攀爬台北101曾面臨取消 賈永婕感謝蔣萬安陳世凱相助

2026-01-26 10:19

超人氣

更多 >
換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返

換護照時人員輸入錯誤？美國公民入境泰國遭註銷護照遣返
Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒

Meta華裔科學家回中國探親後O-1傑出人才簽證再入境遭拒
新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母

新州華裔家庭傳血案 37歲兒活活打死年邁父母
非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘

非法移民德州大橋瘋狂掃射上百槍 警:極其兇殘
喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫

喬州亞裔父槍殺4親友 3童藏衣櫥撥911逃死劫