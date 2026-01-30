新聞眼／和平框架 為鄭習會留空間也為訪美準備

我的頻道

記者 鄭媁
國民黨主席鄭麗文揭示「先陸後美」的出訪規畫，並提出「兩岸和平框架」構想。（本報資料照片）
國民黨主席鄭麗文揭示「先陸後美」的出訪規畫，並提出「兩岸和平框架」構想。（本報資料照片）

國民黨主席鄭麗文揭示「先陸後美」的出訪規畫，並提出「兩岸和平框架」構想。此時表態，不僅是為鄭習會預留空間，更為接下來的訪美埋伏筆。

鄭麗文出招顯然經過設計。中斷九年後首度恢復的國共交流，本身即具有象徵意義，此時提出願景，既可為訪陸行定調，也為鄭習會預留政策討論空間。先陸後美的順序安排，表面上呼應當前國際領袖爭相與北京對話的趨勢，實則更像是為後續訪美作準備；鄭麗文或許認為，唯有先在兩岸關係取得進展或共識，才能在華府獲得更多談判籌碼。

至於和平框架實質內涵為何，尚未可知，但鄭麗文稱「不因政黨輪替而改變」、「獲得國際社會支持」，透露出其設想可能超越傳統國共平台雙邊機制的企圖心。

然而，現實是九二共識論述未獲民進黨政府承認，還被執政黨設定為「九二共識，一中原則」，這點已讓國民黨在兩岸議題舉步維艱。現在出現新的和平框架構想，萬一被民進黨搶先設定議程、掌握話語權，在接下來的地方及總統大選，國民黨恐陷入被動。從國民黨怒告媒體所謂國共論壇交換說就可知，認知攻防戰早已開打。

此外，先陸後美的順序，可能引發華府對國民黨立場的疑慮。作為首位先訪陸、再訪美的國民黨主席，從兩岸政策、軍購預算，到現在的她心中的和平框架，鄭麗文一舉一動牽動美中台三方思考，也需要精準傳遞訊息以管控風險。

黑白集／被批戀棧、貪財怎修補 賴陷陳菊不義

新聞評論／拿美國施壓立院 賴政府把民意擺哪？

