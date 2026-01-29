新聞眼／各國政要掀訪中潮 賴政府原地躑躅

我的頻道

各國政要紛紛訪中，圖為英國首相施凱爾（中）28日飛抵北京，在下榻飯店大廳對隨團訪中企業代表說，他們「正在創造歷史」。（中央社／英國首相府提供）
各國政要紛紛訪中，圖為英國首相施凱爾（中）28日飛抵北京，在下榻飯店大廳對隨團訪中企業代表說，他們「正在創造歷史」。（中央社／英國首相府提供）

中國大陸國台辦發言人張晗在例行記者會上率先宣布「國共兩黨智庫論壇」將於2月3日在北京舉辦，她宣布的同時，英國首相施凱爾即將落地北京，展開睽違8年之後，英國領導人對中國的首次訪問。

今年一開年，一波罕見的西方國家訪華潮就目不暇給地展開。首先是愛爾蘭總理時隔14年訪華，其後是加拿大總理時隔8年訪華，芬蘭總理時隔9年訪華、及最新的施凱爾。此外，德國總理梅爾茨已敲定在2月底訪陸；法國總統馬克宏更是趕早，去年12月就去過了。而離台灣最近的南韓總統李在明也沒錯過這波訪中潮。

除了德、法，這些國家都是隔了快10年，甚至是10年以上沒訪問過中國大陸，就連暫定4月訪陸的川普，其實也是美國總統隔了9年後的首訪。

國共論壇亦復如此，2016年11月，國共舉行了第11屆論壇，時任黨主席洪秀柱還與習近平舉行了「洪習會」。在那之後，至今也停擺了9年多。

這顯然不是巧合。國民黨與北京的疏離，是與西方亦步亦趨的。很顯然，這些共通的現象是圍繞著美中在2018年因貿易戰交惡；或說是2017年底美國國家安全戰略與國防戰略兩份報告，都將大陸當成修正主義的強權與戰略對手後，美中陷入戰略對抗的主旋律下的伴奏效應。

而現在，川普自己都選擇跟大陸休戰了。跟2017年底的兩份報告不同，去年12月初發布的國家安全戰略報告，以及今年1月發布的國防戰略報告都不再咄咄逼人，不再視大陸為危及其霸權存續的威脅。

更要命的是，美國卻轉身跟傳統的盟友交惡，或以冷峻的臉孔向其索要巨額、龐大的經濟利益。就在它北邊的加拿大，甚至被以美國第51州相稱，川普對前後兩任總理都貶抑為州長，進行政治羞辱。

彷彿一夕之間，美中就已經完成了攻守易勢。美國成了那個讓人們逃之夭夭的惡霸，於是才會看到上述的那番西方國家領導人絡繹於途的景象。

但地緣政治上的變化並不足以完全解釋這個現象。潛伏在表層底下更真切的事實是：中國大陸的經濟實力已經通過美國的極限測試，並已讓美國感到無計可施，而必須改變其姿態。美國突然發現，它的手中已沒有任何武器或工具可以壓制大陸了。相反的，大陸還可以極限斷供稀土，讓美國霸權賴以維繫的軍工產業直接癱瘓。

這一現實的出現，才是美中緩和的本質與關鍵。而在這個緩和的背後，各國顯然已紛紛讀出一個全新的領略：主導未來全球經濟動能的鑰匙已不再握於華盛頓之手，而在北京。所以，無論施凱爾，以及下個月的梅爾茨，甚至是李在明，都是到大陸談生意、拿方案，為另一個新開啟的經濟格局，找到自身的位置並擠占空間。

而國共論壇的重新啟動，只是順應新的歷史列車，一個願意跟著搭車的乘客。只不過是不想在新的大潮裡，成了無法解語時代的逆流而已。

可悲的是，台灣的主政者卻還在用早已過時的冷戰思維去應對這個世界。但清醒的人民該問的是：當川普都準備動身訪問北京了，台灣還要留在原地躑躅不前嗎？

川普 施凱爾 李在明

