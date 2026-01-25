我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

霍諾德幽默推薦一起來爬台北101 「訊號比偏遠山區好」

尾牙季來襲 想抽大獎羨煞同事 5招民俗大絕放下去

新聞眼／兩強之間維持平衡 保台先自助

記者 周佑政
聽新聞
test
0:00 /0:00
淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中。（本報資料照片）
淡江大學國際事務與戰略研究所所長李大中。（本報資料照片）

不久前美國發布「國家安全戰略」才直指台灣位居地緣戰略關鍵位置，而23日公布的「國防戰略」則未提台灣，並強調以實力、而非對抗，在印太遏阻中國大陸；這樣的差異，除了兩份報告的發布單位「角色」有別，也凸顯美方有其戰略以及政治盤算。

國防戰略（NDS）由五角大廈發布，國家安全戰略（NSS）則是白宮國安會主導。相較於美國最高層級國安政策文件的國家安全戰略，是由國安會決定方針，國防部作為「執行單位」，對於國防戰略的評估、報告的用字遣詞多相對保守。

去年12月，川普第二任期首份國家安全戰略出爐，台灣被提及八次，是除了中國與俄羅斯之外被提及最多次國家。

此次新版國防戰略並未提及台灣，並強調將以務實態度，看待中國軍事擴張的速度和規模。這與川普第一任期、2018年發布的國防戰略，視中國為戰略競爭對手說法，有所差異。更與拜登政府2022年公布的國防戰略提及台灣四次，並指美國國安最全面、最嚴重的挑戰，是中國日益咄咄逼人的脅迫行為，有顯著不同。

新版國防戰略對台灣隻字不提，僅稱美國將在「第一島鏈」建立強大的「拒止性防禦」，也強調要強化區域夥伴的「責任分擔」，一方面與川普「美國優先」的政策高度相符，例如所謂的「責任分攤」，正是要求台灣在內的區域夥伴要增加軍費支出；另方面，就政治現實來說，川普4月即將訪問中國大陸，北京自然也會從最新的國防戰略中去分析讀取美國最新的態度與政治意涵。

美國兩黨不論由誰執政，國家安全戰略、國防戰略除戰略意涵，對內、對外當然也有其想傳達的政治意義。相較傳統美國傳統建制派，一般認為川普政府的不可預測性較高。對夾在美中之間的台灣而言，除審慎因應美國戰略文件的差異，也要讀懂背後的政治意涵。更重要的是，如何在兩強之間保持平衡、等距，而非完全傾向美方，人助更要自助，才能確保台灣的國家利益與國家安全。

國家安全戰略 川普 拜登

上一則

陸海警闖金門海域稱執法巡查 台海巡對峙驅離

下一則

美國防戰略反映「美國優先」 藍委憂美對台安全承諾更不確定

延伸閱讀

冬季風暴席捲 24州進緊急狀況 川普批准10州緊急災難救助

冬季風暴席捲 24州進緊急狀況 川普批准10州緊急災難救助
川普威脅賞加拿大100%關稅 卡尼喊話加人：愛買國貨

川普威脅賞加拿大100%關稅 卡尼喊話加人：愛買國貨
川普揚言祭100%關稅 加官員：未推動加中自貿協定

川普揚言祭100%關稅 加官員：未推動加中自貿協定
格陵蘭議題正在風頭浪尖 川普前幕僚想在上頭蓋資料中心受阻

格陵蘭議題正在風頭浪尖 川普前幕僚想在上頭蓋資料中心受阻

熱門新聞

林懷民退休復出，出席「幾米男孩的100次勇敢」活動。(圖／FOCASA馬戲團提供)

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

2026-01-20 12:59
曾參與人質搶救任務的余靖，目前是網路安全新創公司Blackpanda執行長。本報系資料庫

搶救人質成名…「綠扁帽」台裔余靖創業也在行 近7億到手

2026-01-16 09:52
古早味零食示意圖。(聯合報系資料照片)

鳳梨酥送膩了？台灣1古早味零食 日本人很愛

2026-01-23 21:39
美國極限攀岩好手艾力克斯霍諾改為周日直播。(圖／摘自Netflix)

霍諾德攀登台北101倒數時刻 緊急決定延期

2026-01-23 19:48
霍諾德耗時1小時31分成功登上台北101。(美聯社)

直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂

2026-01-24 21:45
俄羅斯莫斯科的謝列梅捷沃機場，中國遊客在歡迎活動中與工作人員跳舞。(新華社檔案照)

持陸一次性護照赴俄遭廢台灣戶籍 陸委會：旅行社可停牌

2026-01-16 08:39

超人氣

更多 >
張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼

張又俠落馬 學者：中共建軍以來最大震撼
不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電

不斷更新／風暴影響 全美近13.3萬人斷電
不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳

不含防腐劑？好市多熱門烤雞被告虛假宣傳
一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相

一只手表150萬美元 亞洲首富小兒子的新表亮相
川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅

川普：若中國、加拿大達成協議 將對加國徵100%關稅