陸海警闖金門海域稱執法巡查 台海巡對峙驅離

記者林宸誼／台北25日電
中國大陸海警24日對外宣稱在金門附近海域展開「常態執法巡查」，台海巡署金馬澎分署嚴正駁斥，直指相關說法與事實不符，並還原24日海上應處經過。（圖／金門海巡隊提供）
中國大陸海警24日對外宣稱在金門附近海域展開「常態執法巡查」，台海巡署金馬澎分署嚴正駁斥，直指相關說法與事實不符，並還原24日海上應處經過。（圖／金門海巡隊提供）

中國大陸海警編隊昨天赴金門海域「執法巡查」，這是大陸去年年底展開環台軍演後，今年官方首度公布在金門附近海域首次執法巡查。陸委會主委邱垂正表示，大陸海警船不斷侵入禁限制水域，這是敵意與不友善，對兩岸關係良性互動沒有任何幫助。

大陸海警局東海分局新聞發言人朱安慶昨天表示， 24日福建海警於金門附近海域依法開展常態執法巡查。切實維護包括台灣在內的中國漁民合法正當權益和生命財產安全，有力保障廈金海域正常航行和作業秩序。

大陸海警也發布在金門附近海域執法巡查的畫面，福建海警人員告訴台方海巡署100噸級巡防艇稱：「金門10083船，我是福建海警14533艇，你船持續向我危險接近，已威脅我航行安全，請與我保持三鏈（約555公尺）以上距離，現對你提出嚴重警告。」

台海巡署金馬澎分署表示，昨天上午9時左右，大陸四艘海警船隻，採兩兩一組方式，分別自料羅東南東方及烈嶼南方，先後航入金門限制水域。海巡署預置的四艘巡防艇立即趨前，採取「一對一」併航監控方式，嚴密掌握其動向，並強勢要求對方立即轉向離開。

在海巡艇全程監控、拒止及持續驅離下，大陸海警船編隊於11時許全數航出金門限制水域，未再深入台方水域。

陸委會主委邱垂正表示，海警船的入侵對金廈小三通帶來負面威脅，請中國大陸在新的一年少點敵意，多點善意，共同為小三通新氣象負起應有責任。

