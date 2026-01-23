施俊吉：對美投資 台未來潛在GDP扣15兆 學者：恐逾20兆

行政院前副院長施俊吉。（本報資料照片）

行政院前副院長施俊吉憂心，台美關稅 底定後，台對美投資承諾將使台灣未來數年潛在GDP（國內生產毛額）先扣新台幣15兆元（台幣，約4745億6205萬美元）。國發會則指出，台美產業互補，美企美光和Nvidia輝達 （又譯英偉達）都加碼投資台灣，且台美雙向投資促使技術提升，有助台灣長期經濟成長；行政院則說，台灣企業投資獲利，也會讓擴大在台投資。

台美日前簽訂投資備忘錄，包括台灣企業自主投資2500億美元，加上政府以信用保證方式支持金融機構提供最高2500億美元的企業授信額度等。施俊吉指出，台灣「直接」加上「額外」投資美國的金額是5000億美元。

施俊吉表示，由於在美投資，不能算作是台灣的GDP，未來數年潛在的GDP要先扣掉新台幣15兆元。

中央大學經濟系教授吳大任認同施俊吉說法，因為廠商資源有限，赴美投資將排擠企業未來幾年在台衍伸的廠房、機械設備投資，表面上是15兆元，加上相關投資規模，可能達20兆元以上；對台灣經濟成長率的負面衝擊，今年或許不明顯，明年起會愈來愈大。

吳大任指出，廠商未來若是大量赴美投資，在資源有限的情況下，勢將排擠在台投資，相關的廠房、土地及機器設備都跟著消失，GDP規模勢必減少，他認同施俊吉所說，「不只當年度GDP規模減少，未來幾年的潛在GDP都會跟著減少」。

雖然企業投資金額不一定全部放在台灣，也有可能是把投資動能集中放在美國，減少或放棄越南 、印度投資，但吳大任認為，台灣畢竟是企業原本主要投資主力，衝擊一定最大，如將上述衍伸的廠房、設備投資減損計入，也許未來幾年不只影響15兆元，至少20兆元以上，且接近台灣一年名目GDP總額。

其次，當半導體在美投資生產，可直接滿足美國企業需求，未來，美國企業就無需再下單給台灣企業，也會影響台灣出口產值，最後經濟成長率就只剩政府支出及消費支撐。消費部分也可能因為人才跟著企業到美國，高薪家庭消費移轉美國，影響台灣消費力道。

政府不斷強調，台灣模式投資美國分為兩部分，不可加總。但吳大任說，美國商務部長盧特尼克已喊出台灣承諾投資5000億美元，「美國不會管台灣政府如何說明操作，以川普總統個性，一定會要5000億美元投資到位」。

吳大任表示，不管5000億美元分幾年投資，近期企業赴美投資速度會逐步加大，排擠效應今年就會浮現，明年起更明顯。

行政院發言人李慧芝昨重申，企業投資與政府信保不能加總，且信保機制是在企業有需要時才會申請；企業投資是為了賺錢，台灣公司賺錢，大小股東就會賺錢，也會讓台灣公司擴大在台投資，例如，台積電在台灣的擴廠計畫，就遠大於在美擴廠速度。

國發會經發處長陳美菊指出，潛在GDP的影響，包括總要素生產力、資本投入及勞動投入；由於台美產業互補，隨著全球AI需求擴張，台灣半導體廠商正擴大在台投資，美光、輝達也在台加碼投資設立研發中心，都有助於直接挹注台灣投資成長，加上台美雙向投資促使技術外溢、提高生產效率，長期有助提振經濟成長。

陳美菊續指，隨著貿易協定底定，台美貿易不確定降低，瑞銀、野村、星展、摩根等國際外資投資銀行近期皆上修台灣今年經濟成長率為逾4%，並稱台灣取得比較優化的貿易條件，可鞏固高科技產業優勢，也對傳產製造業復甦帶來契機，對台灣的產業均衡發展有正面效益。

國發會表示，關稅對台灣經濟影響，在短期方面，根據經濟部委託智庫評估，本次輸美對等關稅自32%調降為15%且不疊加後，衝擊已大幅降低，對台灣GDP影響由原先「負0.78%至負0.3%」變為「0.00%至0.01%」。