去年兩岸往來逾544萬人次 年增逾百萬 陸客赴台年增近5成

特派記者陳政錄／北京22日電
兩岸人員往來去年大增逾百萬人次，圖為大陸廈門的口岸，大陸官方曾披露，去年經「小三通」從廈門口岸到大陸的台灣民眾，有上百萬人次的規模。(取材自福建日報)
兩岸人員往來去年大增逾百萬人次，圖為大陸廈門的口岸，大陸官方曾披露，去年經「小三通」從廈門口岸到大陸的台灣民眾，有上百萬人次的規模。(取材自福建日報)

儘管北京對台軍演頻繁，兩岸關係緊張，但在疫情後大陸力推便利台人赴陸政策下，兩岸人員往來人次仍持續攀升。大陸國台辦發言人彭慶恩昨日介紹，去年全年，兩岸人員往來比2024年增長逾百萬人次，總人次達544.95萬人次，年增23.6%。數據也顯示回升至疫情前一年（900萬人次）的6成。

彭慶恩昨日主持記者會時，就兩岸人員往來公布上述數據。他說，2025年兩岸人員往來比2024年大幅增長104.45萬人次，達544.95萬人次。其中，台灣民眾赴大陸489.18萬人次，增長21.6%；大陸民眾赴台55.77萬人次，增長47.4%。而赴大陸的台胞中，「首來族」30.69萬人次，年增長34.6%；台灣青年168.4萬人次，佔34.4%。

他評價稱，去年兩岸人員往來仍達到相當規模，各領域交流合作保持熱絡，他重申「真誠歡迎越來越多的台灣同胞來大陸走一走，看一看」。

對於賴清德總統去年3月定義大陸為「境外敵對勢力」後，去年全年兩岸（大陸來台）參訪團跟商務團是否有減少，陸委會副主委梁文傑日前曾在記者會上披露統計指，商務交流2024年入境台灣的大陸地區民眾為6萬1185人次，去年前11月則是6萬5979人次。另2024年有2296人次陸生入境、去年3083人次，舉凡世壯運、龍舟交流、研討會等，兩岸來往還是相當頻繁。

另外，即將接任海基會董事長的蘇嘉全日前表示，上任後首要目標是讓兩岸兩會恢復健康交流，但彭慶恩昨日指，「九二共識」是兩岸關係發展的政治基礎和台海和平穩定的定海神針，他重申，只有承認體現一個中國原則的「九二共識」，兩岸兩會才能重啟對話協商機制，兩岸關係才能重回和平發展的正確軌道。

至於近期有台灣民眾因辦理一次性「中國邊境旅遊護照」赴俄羅斯旅遊返台後遭廢止台灣戶籍，彭慶恩說，奉勸民進黨當局，要多做有利台灣民眾切身利益的事情，不要總想變著花樣恐嚇危害台灣民眾，否則必遭反噬。

兩岸往來人次
兩岸往來人次

