美加速降低依賴台晶片 華郵：台灣矽盾恐不再牢不可破

編譯周辰陽、林文彬／綜合22日電
台積電在美國、德國、日本等地擴張產能，對台灣而言，所謂「矽盾」看來已不再牢不可破。 圖為台積電美國亞利桑那州晶圓廠外觀。（中央社）
台積電在美國、德國、日本等地擴張產能，對台灣而言，所謂「矽盾」看來已不再牢不可破。 圖為台積電美國亞利桑那州晶圓廠外觀。（中央社）

華盛頓郵報20日刊登「國家評論（National Review）」資深政治記者葛拉赫蒂投書指出，對憂心中國入侵威脅的台灣民眾而言，台積電在美國、德國、日本甚至中國擴張產能，本身就帶著一絲不祥意味。他說，所謂「矽盾」如今看來已不再牢不可破。美國財政部長貝森特20日也表示，97%高階晶片在台灣製造是全球經濟最大單一威脅及最大「單點故障」。

葛拉赫蒂在這篇題為「川普是否會放棄台灣」的評論寫道，美國總統川普現在似乎將丹麥當成美方最痛恨的敵人，而且似乎完全透過他與習近平間的「好哥們關係」來看待中國，如今外交領域的好消息可謂難得一見。

美國與台灣達成貿易協議，將台灣商品關稅自32%降至15%；依美國商務部說法，「台灣的半導體與科技企業將至少投入2500億美元的新直接投資，用於在美國擴建先進半導體、能源與人工智慧的生產與創新能力」。

然而，一些觀察者認為，台灣在半導體供應的核心地位，對中國軍事行動形成威懾，因為破壞這一供應將帶來全球性後果。這種威懾效應被稱為「矽盾」。台灣目前僅在島內生產最先進、最複雜的晶片，一旦戰爭爆發，這些晶片供應恐將中斷甚至永久消失。

2023年，葛拉赫蒂訪台時，國發會綜合規劃處處長向他直言：「老實說，如果台灣發生什麼事，全球可能有一半的產業會停擺。」

3年前競逐共和黨總統提名的拉馬斯瓦米，對美國優先事項提出一項直白判斷：「我對中國的訊息很清楚，2028年前不要動台灣。在那之前，美國承諾是堅定的。但2028年之後，一旦我們實現半導體獨立，美國將以截然不同也顯著更少的承諾，來面對這場可追溯至1949年的民族主義爭端。」

這段話未明說卻不言而喻的含意是：2029年起，一個已實現「半導體獨立」的美國，未必在意中國是否入侵台灣。

美國商務部長盧特尼克表示，川普任期2029年結束前，台灣晶片供應鏈的4成可能回流美國，台灣官員認為這並不現實。無論如何，美國政府目標都是盡快降低依賴台灣晶片。一旦美國能自行生產足夠先進晶片，川普或任何未來的總統還有多大動機去威懾中國侵台？

貝森特在世界經濟論壇（WEF）瑞士達沃斯年會上表示，如果台灣被封鎖或高階晶片產能付之一炬，經濟將面臨大災難，美國敦促半導體業返鄉就是出於這個理由。貝森特也指出，美國必須擺脫中國大陸掌控稀土磁鐵的局面。

川普 貝森特 商務部

上一則

關稅效應 4成台企將投資美國 較去年大增12個百分點

下一則

再提1.25兆台幣國防特別預算 賴清德：國無外患 國恆亡

