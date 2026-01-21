卓榮泰駁5000億美元投資 學者轟：政府說法騙外行人

我的頻道

台灣新聞組／台北21日電
行政院長卓榮泰表示，說台灣投資美國5000億美元，這是絕對錯誤。（記者杜建重／攝影）

行政院副院長鄭麗君昨日表示，企業赴美投資，政府提供信用擔保，初步規畫信用保證機制是在既有國家融資保證制度下另設專案。美國商務部長盧特尼克受訪未否認台灣將投資美國5000億美元，但行政院長卓榮泰20日強調，2500億企業投資與2500億融資信保是分開的，兩者不同，要求媒體「不宜、也不應寫成5000億美元。」政大金融系教授殷乃平批評，政府說法是騙外行人的說詞。

本報系經濟日報報導，行政院昨日召開「台美關稅談判說明記者會」，鄭麗君首度說明信保機制草案。據規畫，將有上看100億美元專款上膛。鄭麗君表示，台美雙方已完成簽署投資合作備忘錄（MOU），納入「台灣模式」作為合作架構。企業投資方面以高科技產業為主，共2500億美元，包含既有及未來計畫；融資部分，MOU文字明確載明「up to」（上限）2500億美元。

政府初步規畫，若以授信額度上限2500億美元計算，因高科技企業保證成數比中小企業略低，會在五至六成間規畫保證成數，承保倍數約15至20倍，預估信保機制最終所需專款規模為62.5億至100億美元，保證專款擬由國發基金出資，並邀集公股、民營銀行參與。

鄭麗君強調，台美MOU並未載明年限，企業有需要時才會啟動信保機制，所以可分期建立、規畫，預計分五期，依廠商實際需求挹注資金。第一期只要五分之一到位就可建立。

台北中國時報報導，卓榮泰昨澄清，「台灣模式」投資是企業自主投資2500億美元，政府信貸保證2500億美元，「不要再寫成5000億美元，這是絕對錯誤」，應避免造成後續談判困擾；不過媒體質疑，盧特尼克受訪時未否認主持人所說台灣將投資美國達5000億美元。

殷乃平指出，他不認同卓榮泰的計算方法，因大多數人都不懂信用保證機制是什麼？才會信以為真。他認為，半導體供應鏈雖有政府提供2500億美元的信用保證機制，但企業也必須從口袋拿出錢來做自付額，因此，這部分最終投資應該會超過2500億美元，若加計2500億美元國內企業自主投資，累計會超過5000億美元。

藍委許宇甄強調，投資美國5000億美元說法，若數字有誤，源頭就在美方，但卓榮泰不敢找美方說清楚，卻在國內對媒體與在野黨指指點點，令人遺憾。

