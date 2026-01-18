對美投資信保擬由國家機制承擔 在野、學者憂政府收爛攤

我的頻道

台灣新聞組／台北18日電
政府將提供在美投資企業高達2500億美元的信用保證額度。據了解，未來將會由國發會的「國家融資保證機制」來主導。（記者曾學仁／攝影）
台美關稅談判內容出爐，政府將提供赴美投資企業高達2500億美元的信用保證額度。據了解，相關信用保證並非動用既有的中小企業信用保證體系，研議由國發會主導的「國家融資保證機制」承擔；不過，究竟是擴大現行機制，或另行設立新制，目前仍未拍板定案。

不過，儘管行政院強調，政府是提供「信保支持」2500億美元幫助民間融資，並非撒錢，但不僅在野黨對此有所質疑，學者也憂心，最後若投資失利，仍要由政府及公股銀行收拾爛攤子。

知情人士指出，中小企業信用保證體系將維持原有功能，不會被挪用或排擠，以免影響國內中小企業融資權益。因此，2500億美元規模的對美投資信用保證，規畫由「國家融資保證機制」運作。

相關官員表示，是否由國發會的國家融資保證機制負責在美投資企業的信用保證，行政院尚未完全拍板定案。若擴大既有國家融資保證機制適用範圍，勢必牽動原有權利義務與專款配置，將增加制度複雜度，不排除另行成立專責、針對對美投資的信用保證架構。

根據國家融資保證機制，融資保證對象主要分為五大類，包括從事國內綠能建設開發及統包工程的業者、供應或輸出綠能設備與服務的業者、電網端或發電端的儲能業者、與綠能開發業者簽署企業購售電契約的企業，以及參與國內重大公共建設或前瞻基礎建設計畫的業者。

換言之，「國家融資保證機制」原本設計目的，在於支援國內綠能政策及重大公共建設，與此次關稅談判所涉及的對美投資需求，性質並不完全相同；若直接套用現行機制，恐怕在制度定位與適用範圍上出現扞格。

政治大學金融系教授殷乃平指出，赴美投資需要面對的風險和變數相對較高，民營銀行承作意願低，一旦投資失利，要收爛攤子的還是政府和公股銀行。

國民黨立委吳宗憲也表示，政府角色是保證人，若企業投資失利，最終仍由納稅人償還，藍委賴士葆說，2500億美元信保額度占台灣GDP比率過高，恐造成財政風險。

民眾黨指出，他們支持台美合作，但反對無底線的掏空台灣，政府信保基金額度高達2500億美元，等於是用台灣納稅人錢為美國產業政策埋單，這不是投資而是單向輸血。若美國政策轉彎或企業投資失敗，這筆爛帳誰來扛？此外，必會引發國內產業融資緊張，如何因應看不到政府的回答。

