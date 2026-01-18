我的頻道

中國5年內侵台機率30% 紐時：現在台灣須提防北京1作戰

想增加收入？13種低門檻副業 每周只花10小時輕鬆賺

新聞眼／藍提黨版軍購條例 瓦解綠白合也回應美壓力

記者 劉懿萱
民眾黨主席黃國昌訪美後，強調將提民眾黨版本軍購條例，藍營憂心綠白可能出現交集。（記者林俊良／攝影）
民眾黨主席黃國昌訪美後，強調將提民眾黨版本軍購條例，藍營憂心綠白可能出現交集。（記者林俊良／攝影）

藍白8度擋下1.25兆元（台幣，下同，約400億美元）國防特別預算條例，但隨著民眾黨主席黃國昌閃電赴美後迎來變數，民眾黨擬自提軍費條例版本，民進黨團則盼盡快將軍費條例排入議程，綠白對審查軍費條例出現交集，反而打破藍白合默契，如今國民黨也說黨版正在草擬中，目的是瓦解可能的綠白合，也摘下頻擋軍費紅帽子；而特別預算攸關高額對美軍購，不只執政黨，藍白當然也感受到美方壓力。

民眾黨主席黃國昌訪美返台後，雖然開記者會砲轟1.25兆元軍費條例，並非全數用於對美採購，美方所提軍購合約項目僅3000億元，但他也強調將待國防部專案報告結束，擬提民眾黨版本。

黃國昌「預言」19日國防部要對此專案報告，比立法院慣例提早好幾小時，凸顯黃國昌早已從美方聽聞此事，且會議是由民進黨籍召委王定宇排程，藍營憂心綠白在國防特別預算條例上可能出現難得的交集，自然其來有自。

對民進黨來說，只要能進議程、進委員會審查，總好過被鎖在程序委員會的死胡同中，綠白出現交集，代表藍白合默契恐被打破，過去藍白在重要民生與政治法案中常團進團出，一旦白營版本付委，綠營採取妥協換出委策略，國民黨恐被貼「唯一擋國防預算」標籤風險。

這也促使部分藍委曾要自提版本，比如各單項軍購都有特別條例，而非包裹式預算，但黨中央態度曖昧、其他藍委態度被動，黨團內部無共識，最終不了了之。

台美關稅底定，軍費成為美方關注焦點，國民黨如今可望自提黨版，這步棋可洗刷頻擋軍費紅帽，也能瓦解綠白合。當三黨都有版本審查，戰場將從程序政治攻防，移轉至內容較勁，未來重點不再是「擋不擋」，而是誰的版本更能向支持者交代。

黃國昌 民眾黨 國民黨

