台美關稅底定／農漁牧蓋牌 業界憂成談判祭品

針對美國關稅15%，雲林縣長張麗善表示有利於農業大縣產業升級，她表示肯定，但建議資訊要更透明化。（記者蔡維斌／攝影）

台美關稅 談判拍板稅率，賴政府肯定成果，然而，對於還沒有放榜的農、漁業來說，卻是如坐針氈，政府對農產品部分未詳加說明如同「蓋牌」，尤其美牛、美豬、稻米等農產是否零關稅或擴大進口？內臟進口是否鬆綁？在在都加深農漁業界不安，憂心農業成為談判桌上的祭品。

雲嘉南是台灣糧倉，農漁民對政策變動格外敏感，台美關稅談判結果，政府連高產值半導體產業都能做出重大讓步，鄉間耳語流傳的是，未來半導體聚落若移往美國，產值相對較低、談判籌碼有限的農業更容易被犧牲。

雲林縣長張麗善16日直言此次談判雖取得關稅優勢，也令人質疑台灣是否付出相對應的條件和代價，政府有責任要說清楚、講明白，才能讓產業界安心；這也點出許多農漁民心中的疑慮與擔憂。

從農民的角度來看，農民憂心美豬、美牛、稻米等農產品進口量加大，甚至是零關稅，各種傳聞甚囂塵上。

稻米議題更讓農民擔心是否有「暗盤」條件，目前WTO （世界貿易組織）簽訂的14萬4720公噸的進口量已行之有年，符合台灣的產量供需，目前台灣稻米生產自給自足還有剩餘，若擴大進口量或零關稅，台灣稻米等於玩完了。全台超過22萬稻農戶，一旦政府對美國稻米讓步，將影響超過30萬人生計。

才剛從非洲豬瘟 重創中逐漸走出來的豬農，也相當害怕。從目前市場上的豬肉價格來看，因前陣子的非洲豬瘟衝擊，內需價格低迷，許多民眾現在對於豬肉仍然是能不碰、就不碰，盡量購買其他肉類，若未來美豬、美牛都開放零關稅進口，恐讓本土畜牧業雪上加霜。

農民擔心的是，美國產品零關稅進入台灣，恐對自家生計帶來重創；漁民則擔心，若自家的魚出口到美國要課15%關稅，跟過去出口美國零關稅相比，差距相當大，台灣漁業的競爭力恐難跟其他國家相比，漁民收入、生計更將大受影響。

相比於半導體、資通訊產業，數據顯示，台灣初級農林漁牧業產值僅占全國GDP（國內生產毛額）約1.5%、就業人口約49萬人，但如果將整體的農業相關產業鏈拉到大「農食鏈」，也就是包含餐飲、批發等，這些產業加起來占台灣GDP約6.8%，就業人口約200萬人，「農食鏈」對台灣經濟和就業的實際影響就更為廣泛。

政府目前只對外談了對等關稅15%、不疊加，也確認了拿下232條款最惠國待遇，其他產業都尚未公布，農漁民只希望，政府千萬不要只追求談判成果與關稅利益，否則將對台灣的糧食安全、農村文化、甚至農漁業主權帶來極大影響。