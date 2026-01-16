美宣布台至少提供2500億美元信保 鄭麗君卻稱是「上限」

我的頻道

記者劉懿萱／台北即時報導
美台關稅談判獲致共識，關稅稅率為15%，但台灣承諾要對美國投資5000億。雙方談判代表美國商務部長盧特尼克（左）與台灣行政院副院長鄭麗君（右）在會談後合影。（圖／台行政院提供）
美台關稅談判獲致共識，關稅稅率為15%，但台灣承諾要對美國投資5000億。雙方談判代表美國商務部長盧特尼克（左）與台灣行政院副院長鄭麗君（右）在會談後合影。（圖／台行政院提供）

美國商務部美東時間15日宣布，台灣企業對美投資至少2500億美元（約7.9兆元台幣）、台方政府提供「至少」2500億美元的信用保證。台行政院副院長鄭麗君說，該MOU沒有時間表，原則上就是支持企業為目標，台方政府為信保角色，提供融資「上限」2500億美元，台美雙方對融資額度似乎有些微出入。

美商務部宣布，台灣對等關稅調降為15%，台灣半導體與科技企業將直接對美投資至少2500億美元，包含在美國興建並擴充先進半導體、能源及人工智慧的生產與創新能力，且台灣政府將提供至少2500億美元的信用保證。

鄭麗君表示，2500億美元的FDI（外國直接投資 ）就是企業的直接投資，台灣模式是台方跟產業界座談訪問所彙整出來，其中有些企業已經在進行投資計畫，這是屬於企業自主規畫投資，因此MOU中並沒有落入時間表。

鄭麗君強調，台灣模式基本上是以企業自主為原則，台方政府是在金融機構提供融資中扮演信保角色，支持金融機構提供融資「上限」2500億美元，給予需要融資的企業，基本上MOU是沒有時間表，原則上就是以支持企業為主要的目標。

鄭麗君回顧，台美對等關稅談判最大挑戰是台灣是美國第6大逆差國，去年4月美國宣布向台灣課徵對等關稅稅率32%後，雙方持續談判直到7月底達成一定程度共識，但當時因美國232半導體關稅政策尚未明朗化，還需要時間，所以8月給予台灣暫時性稅率20%。

鄭麗君說，當台美進入第二階段談判，台方與商務部主要就供應鏈合作、232條款磋商，除半導體及其衍生品，也擴張到其他項目一併磋商，最終在今天達成共識，並指台美達成的很獨特的共識，因為232關稅還在發展中，但台灣已經先取得優惠模式，減少高科技產業所面對的不確定性。

至於台美數周後即將簽署的台美對等貿易協議，與美國前總統拜登任內簽訂的台美21世紀貿易倡議有何差別，經貿談判辦公室總談判代表楊珍妮解釋，這次對等貿易談判的範圍非常廣，除關稅、非關稅，還有周全國內法治健全環境、數位貿易、經濟安全，甚至擴大到商業機會等，比台美21世紀貿易倡議範圍更廣。

