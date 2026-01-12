柯文哲談軍購轟「台灣不是民進黨專利」憂台積電變美積電

我的頻道

記者戴永華／宜蘭即時報導
柯文哲批評賴清德總統傾向於向國外媒體投書承諾買軍火，卻不願在國內向國會解釋、報告或接受質詢，抨擊民進黨政府不要將美國作為規避監督的藉口，「台灣不是民進黨的專利，美國也不是民進黨的藉口」，不要把台積電最後變成了「美積電」。(記者戴永華／攝影)
針對近日紐約時報披露台美關稅協議將有重大進展，及民眾黨主席黃國昌率團訪美溝通國防預算等議題，民眾黨創黨主席柯文哲今天表示，台灣的安全防衛雖然需要成本，但不代表錢可以亂花，他抨擊民進黨政府不要將美國作為規避監督的藉口，「台灣不是民進黨的專利，美國也不是民進黨的藉口」，不要把台積電最後變成了「美積電」。

根據紐約時報報導，台美關稅協議已進入法律審核階段，預計本月宣布，屆時台灣商品出口至美國的關稅將降至15%，與日本、南韓持平；報導中提到此協議「對價關係」，疑包含台積電承諾在亞利桑那州進一步擴大投資，增建至少5座晶圓廠。

對此，柯文哲今天受訪時說，台灣關稅就算降5%，也只是跟日、韓一樣回到15%，「完全沒有更優惠」，他擔憂台積電是台灣半導體產業鏈的核心，政府必須說清楚到底是拿什麼去交換？更直言，如果整個產業鏈被搬走，台灣產業將面臨被掏空的危機，「不要讓台積電最後變成了美積電」。

除了關稅與產業議題，柯文哲也談及黃國昌此行訪美的重點：軍購案。柯文哲強調，他早在 2024 年大選時就是首位主張國防經費應增加至 GDP 3% 的參選人，他深知安全防衛必須付出昂貴代價，「天下沒有白吃的午餐」。

他指出，軍購案存在嚴重的效率與透明度問題，目前台灣已付錢卻尚未拿到的軍事設備價值將近 7000 億元；而現在傳出僅憑「兩張 A4 紙」就要支付 1.25 兆元，程序上令人難以接受，批評賴清德總統傾向於向國外媒體投書承諾買軍火，卻不願在國內向國會解釋、報告或接受質詢。

柯文哲強調，民眾黨與美國政府溝通的態度是「乾脆直接講清楚」，了解真實情況，呼籲民進黨做任何決策都可以商量，但必須對全民交代清楚，而非動輒以「愛台灣」之名為所欲為，或拿美國作為推託藉口，應回歸實質監督，確保台灣利益不被稀釋。

