反滲透法定罪率低 梁文傑：判決無罪不代表真的無罪

陸委會副主委梁文傑（右）與內政部常務次長吳堂安（左）12日出席立法院內政委員會、司法及法制委員會聯席會議／審查「反滲透法部分條文修正草案」詢答，期間梁文傑因為「有罪無罪」相關說法，引起爭議。（記者蘇健忠／攝影）

陸委會副主委梁文傑12日在立法院內政委員會針對「反滲透法」，一句「判決無罪不代表真的無罪」引起不小的爭議，國民黨 立法院黨團也抨擊梁文傑只差沒說出：「黨說你有罪，你就有罪」，就此深夜梁文傑再度回應稱，司法機關必須依法偵辦和依法審判，以致該法通過以來的起訴率和定罪率不高，並非國民黨團所說的情況。

陸委會12日深夜11時許，提供給媒體一份說明，針對國民黨團的抨擊，做出如上回應。

梁文傑表示，要構成「反滲透法」的罪行，必須證明嫌疑人的行為是受到中共 機關或其派遣人員的指示而所為，但因為中共往往用各種方式隱蔽人員身分和資金來源，所以當台方困難掌握證據時，司法機關經常難以起訴或判決有罪。這正是偵辦這類案件的最大難題，「國家安全法」也是類似的情況。

梁文傑指出，「反滲透法」通過以來的起訴率和定罪率不高，正是因為司法機關必須依法偵辦和依法審判，沒辦法像國民黨所稱「民進黨說你有罪你就有罪」。

他強調，當此中共聲稱要制裁偵辦「反滲透法」和「國家安全法」的司法人員之時，各個政黨都應該做司法人員的後盾，共同修法讓「反滲透法」和「國家安全法」更為完備，更有效抵抗中共各種滲透手法。

根據陸委會提交給立法院內政委員會的報告，陸委會表示，認同補強現行民主防衛機制之必要性，也樂見各位委員提出草案進行審查討論，以釐清規範界限並凝聚共識，確保修法完成後之可行性，進一步強化我國家安全。

陸委會提到，該會支持強化對於「擬參選人」等類型人員之管制措施，此舉能有效阻斷境外勢力於初期布建，防止其透過代理人介入我國政黨運作或公共議題討論，維護民主體制之自主性。另公民投票與罷免權是憲法保障之直接民權，該會認同應擴大限制相關人員受託參與提案，以補強法律死角，防止我國政策決定權受外力操縱。

陸委會強調，目前「反滲透法」已有針對捐贈政治獻金、選舉、遊說等行為進行規範，惟鑒於中共在台滲透的態樣多元，型態及手段亦不斷出新，現行規範似不足以充分因應滲透行為所致生之危害。該會樂見有立委所提有關加重刑事責任之提案。另有立委提案建立「灰色地帶行為人」之主動申報義務，該會予以尊重，並建議可借鏡其他民主國家立法例（如美國、澳洲 或法國）完善相關法制。