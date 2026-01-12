學者：國安法罰倡武統違反言論自由 處罰比中介法可怕

行政院以國安為名修「社會秩序維護法」，引發侵害言論自由、打壓異己爭議，在野黨明確表示不可能同意。（本報資料照片）

因應「賴17條」，行政院去年底送出「社會秩序維護法」修正草案，在公共場所散布仇恨、消滅中華民國 主權言論可罰3萬（台幣，下同），在野主張類似國安法案侵害言論自由，不願讓此修法草案交付立法院委員會審議，迄今未付委；上周立院內政委員會審議「國安法」修正草案時，朝野也對「武統言論」如何定義，有番激烈攻防。

本報系聯合報報導，政治大學法律學系副教授廖元豪說，言論自由保障各種不同觀點，當然也包括不愛國、推翻政府、不受歡迎主張，只要沒有涉及暴力、犯罪，均屬於保障範圍，人民本來就有權倡議「非暴力改變主權」。司法院大法官 釋字第445、644、806號解釋均對此強調過，因此禁止共產主義、分裂國土的法律，都被宣告違憲。

他說，鄭南榕當年因刊登「台灣共和國憲法草案」即遭法辦，政府訂定言論自由日紀念鄭南榕，卻要修法處罰人民討論「國家主權變動」？

廖元豪說，條文限制「激化社會對立」言論，但任何議題都會有不同意見，包括政黨、性別、宗教等；另限制「消滅我國主權主張」言論，若有人主張台灣獨立建國或台北獨立，等於消滅中華民國，是否也要處罰？

廖元豪表示，2022年國家通訊傳播委員會推出數位中介服務法草案，引發傷害言論自由的爭議，最終退回，「社維法修法比數位中介法可怕多了」。數位中介法是先貼黃標警告，社維法卻是直接要求下架；數位中介法是交由行政法院裁罰，社維法則是由警察機關處罰。