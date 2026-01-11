新聞評論／鄭麗文訪陸2挑戰：化解北京敵意、消除台北疑慮

我的頻道

記者 屈彥辰
國民黨主席鄭麗文訪陸之路最大的阻礙在台灣內部。圖為鄭麗文出席中央黨部元旦升旗。（本報資料照片）
國民黨主席鄭麗文訪陸之路最大的阻礙在台灣內部。圖為鄭麗文出席中央黨部元旦升旗。（本報資料照片）

民進黨執政以來，兩岸互信快速流失，共機共艦擾台成常態，中共對台軍演頻率規模不斷升高，衝擊國安及民心。兩岸若缺乏有效的政治溝通管道，誤判風險只會持續累積，在此背景下，國共論壇甚至「鄭習會」，都是兩岸對話的橋梁之一，若國民黨人士或鄭麗文有機會赴陸，目的是交流也要化解北京對台敵意。

過去國民黨執政時期，兩岸互動交流頻繁，兩岸局勢也較為緩和穩定。但從前總統蔡英文到賴清德總統執政，兩岸缺乏政治溝通管道，雙邊互信、互動降至冰點，兩岸敵意螺旋也不斷上升。

不論是國共論壇，國民黨可能由熟稔兩岸事務的副主席蕭旭岑帶隊參與，或鄭麗文未來能順利赴陸，並與中共總書記習近平進行會晤，對兩岸而言都是增加具體的溝通對話管道。國共也能藉此傳遞「降溫、止衝突」的政治訊號，共譜「鎮兩岸、定人心」樂章，不僅有助於化解兩岸分歧，更能為台灣爭取和平空間。這樣的政治成果，才真正符合台灣多數民眾「避戰、求穩」的期待。

然而，鄭麗文的訪陸之路，最大阻礙恐不在大陸，而在台灣內部。民進黨執政，長期將兩岸交流意識形態化，動輒指控藍營「統戰」、「滲透」，讓兩岸互動背負沉重政治標籤。同時，國民黨內部對路線選擇仍存歧見，社會上更瀰漫對「紅色勢力」的疑慮，這些都是鄭麗文須面對的挑戰。

但另一方面，民進黨以「門票說」的抹紅老招妖魔化國共論壇或是未來可能的鄭習會，此舉一來在國內的邊際效應已經遞減，再者賴總統自己也曾表示有機會想請習近平喝珍奶，為何鄭習會就是賣台？這種雙標的做法，也必須面臨檢驗。

鄭麗文想謀取兩岸和平，事前須充分且透明的進行社會溝通，清楚說明訪陸的目的、底線與原則，一方面可以破除綠營扣紅帽的老招，更要讓國人理解，兩岸交流是為降低風險、為台灣爭取安全與安定，而非為個人政治光環，更不是為統一進程背書。

對國民黨而言，國共交流或「鄭習會」，最重要目的是降低北京對台敵意，但同時也要化解台灣內部對國共之間的疑慮，才有可能雙贏。

