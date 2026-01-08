黑白集／當在野黨拒當煞車皮 暴衝綠委醜態畢露

民進黨立委林宜瑾提案，要將《兩岸條例》修改為《兩國條例》，最後撤案。（本報資料照片）

民進黨 的法案在立院卡關，總是怪罪在野黨阻撓，指責藍白無理取鬧。但怪事來了：最近綠委提案，要將《兩岸條例》修改為《兩國條例》，這回在野黨選擇不當煞車皮；結果反倒是綠營自己摸摸鼻子，把法案撤了。提案時疾言厲色，撤案時遮遮掩掩，真是醜態畢露！

難道說，民進黨提出法案，目的就是希望在野黨杯葛；若在野不阻擋，就覺得沒戲唱？提案把「兩岸」改為「兩國」的，正是賴清德 嫡系子弟兵林宜瑾。提案時，她還大嗆藍白：「阻擋不了台灣人持續發聲」。在野黨則反酸她，不必這麼麻煩，直接廢止《兩岸條例》和陸委會就好，希望她提好提滿，不要玩假的。

未料，綠營已有堂堂20多名立委連署，法案送進議事處後，林宜瑾竟然跑去撤案。不僅如此，她還狡辯，「沒有成案，何來撤案」。直到送案登記本的「立可帶塗銷」照片曝光，她才無話可說。英勇提案，卻在暗巷撤回，難怪網友大罵：「沒出息」！

林宜瑾提案修改「兩國條例」，事實上，只為表達對「賴17條」的效忠。可惜馬屁拍在馬腿上，選了個找麻煩的時機，才會被府院喊停。說來荒唐，民進黨要衝要撞，估量的不是人民的福祉利弊，而是自己的政治收益。正因在野黨拒絕再當暴衝政治的煞車皮，一下子，就測出綠委的虛實和斤兩。（轉載自聯合報）