提案修兩岸條例 賴系綠委悄收回 張景森批「典型嘴砲政治」

台灣新聞組／台北6日電
民進黨立委林宜瑾（圖中）日前提案修正兩岸人民關係條例，引爆「法理台獨」爭議。立院人士表示，她5日收回已有多名民進黨立委連署的提案。（本報資料照片）
民進黨立委林宜瑾（圖中）日前提案修正兩岸人民關係條例，引爆「法理台獨」爭議。立院人士表示，她5日收回已有多名民進黨立委連署的提案。（本報資料照片）

民進黨賴系立委林宜瑾提案修正兩岸人民關係條例，將名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並擬刪除「國家統一前」字眼及「地區」用語，挨批「法理台獨」，引爆爭議。藍營昨爆料林宜瑾悄悄「撤案」，並譏：「原來這就是民進黨主張台獨的決心及勇氣？」林則駁斥，沒有成案，何來撤案，文字仍在調整，喊話藍營「不要造謠」。

立法院人士指出，該案送到議事處，尚未進入程序委員會，議事處人員收到提案，林宜瑾則在昨日收回提案。

林宜瑾所提草案，由於提案時間與中共軍演相近，時機敏感，連日來，不只在野批評挑釁，就連自家人也有齟齬。行政院前政務委員張景森更批評，這是典型「務虛台獨、嘴砲政治」，修法製造對立、逼迫站隊，也不會改變兩岸軍事態勢、增加國防能力、帶來國際承認，或有外交或安全上的保障，反倒主動引爆可預期的內部對立和兩岸的張力，這項爭議高、實質效益低的修法，不如主動撤案。

國民黨副主席蕭旭岑昨指出，後續可觀察綠營政治動作，以及是否真要執行「新兩國論」。他說，此事繼續發展會衝擊兩岸關係，「賴清德總統是否希望兩岸衝突，就能宣布戒嚴、停止2028選舉？」但他認為最後美國會出手，將此事擋下。

就在外界爭議之際，昨天下午，多名國民黨立委爆料林已「撤案」，林宜瑾辦公室第一時間澄清，依立法院程序，提案尚未正式成案，何來撤案之說。林宜瑾也隨即透過臉書發表三項聲明，包括：第一，仍有立委要連署；第二，此案牽涉範圍廣，許多條文須變動，要修就要完整修，尚需時間；第三，議事處也對提案做出許多修正建議。

民進黨立委林宜瑾日前提案修正兩岸人民關係條例，引爆「法理台獨」爭議。立院人士表示...
民進黨立委林宜瑾日前提案修正兩岸人民關係條例，引爆「法理台獨」爭議。立院人士表示，她5日收回已有多名民進黨立委連署的提案（圖）。（圖／林宜瑾辦公室提供）

但國民黨團表示，依立法院提案紀錄，林宜瑾的確是提案後自行撤案，白紙黑字均有紀錄可查，現在是大街嚷嚷提案，小巷惦惦撤案，敢提不敢認？原來這就是民進黨主張台獨的決心及勇氣？若認為不是送案及撤案，歡迎林宜瑾或民進黨團趕快送案，「全民在線等」。不少網友譏諷林宜瑾撤案「沒出息」、「笑到歪」、「看看沒人幫煞車就不敢送了」、「才在期待就撤真讓人失望」。

國民黨團還提到，民進黨立委蔡易餘先前的「兩國論」提案至少還撐了七天，現在兩天不到，林宜瑾自行撤案，還不敢認，「真的是老狗玩不出新把戲」。

國民黨立委賴士葆推測，賴清德總統本來是要用提案來反制中共軍演，現在恐怕是看到委內瑞拉總統馬杜洛被抓就怕了，而要求林宜瑾撤案；又或者是美國關切，導致賴清德要求林宜瑾撤案。

國民黨 民進黨 賴清德

