觀察站／陸若攔截軍購裝備 賴政府可有對策

記者 林則宏
環球時報曾公布一張衛星照片，聲稱是2024年11月台灣某國籍貨輪正在港口裝載M1A2T坦克，圖為台向美採購的M1A2T戰車首支戰車營成軍。（本報資料照片）
環球時報曾公布一張衛星照片，聲稱是2024年11月台灣某國籍貨輪正在港口裝載M1A2T坦克，圖為台向美採購的M1A2T戰車首支戰車營成軍。（本報資料照片）

面對中國大陸日益升高的軍事威懾，賴政府提出8年1.25兆元台幣國防特別預算案。但歷經上周解放軍東部戰區「正義使命—2025」圍台軍演後，台灣須正視一個嚴肅問題：即便這筆預算最終全數通過，這批耗費民脂民膏採購來的武器裝備，未來是否真能順利運抵台灣？

對於為何選在此時無預警發動圍台軍演，東部戰區發言人施毅在去年12月29日宣布軍演時指稱，「這是對台獨分裂勢力和外部干涉勢力的嚴重警告」。大陸外交部當天更明白表示，這次軍演就是針對美國宣布將向台灣出售價值超過111億美元的武器裝備。

12月30日，大陸外長王毅在北京研討會致辭時提到，針對台獨勢力的不斷挑釁以及美國大規模對台售武，我們當然要堅決反對、有力反制。

王毅所說「有力反制」是什麼？同樣在12月30日這天，由中國海警局與環球時報發布中國海警配合「正義使命─2025」在台灣周邊展開「執法巡查」的主題海報「扼喉」或許透露出若干訊息。

環球時報當日搭配的一則報導詳細解說「扼喉」海報的意涵：中國海警出動艦艇編隊及直升機，對台島周邊關鍵航路實施立體封控。其中在台灣東部，中國海警艦船對載有海馬斯火箭炮的台灣某國籍貨輪實施攔截，中國海警執法員則從直升機上以索降形式登船實施查證和查扣。

報導表示，在解放軍東部戰區12月29日發布的軍事演習主題海報「正義之盾 破限除妄」中，也出現貨輪裝載海馬斯火箭炮的場景。環球時報稱，無論是這次軍演還是海警執法巡查行動中，都將台灣的貨輪作為反制對象，背後有其深意。

環球時報引述大陸軍事科學院研究員王文娟說法指出，如果台獨勢力破壞兩岸和平，引發兩岸軍事衝突，並採用民用船隻運輸武器裝備，可將承擔軍火運輸任務的貨輪視同軍事目標，中國海警可實施攔截查扣、臨檢拿捕，甚至「武力手段」。王文娟說，「中國海警在中國管轄海域內具有執法權。」

環球時報甚至刻意公布1張衛星照片，聲稱是2024年11月台灣某國籍貨輪正在港口裝載M1A2T坦克，並稱其獨家掌握2024年11月和2025年7月，分別由哪兩艘台灣國籍貨輪運載M1A2T。

陸方透過刻意曝光這張衛星照片，就是要告訴台灣：從M1A2T在美國港口準備裝船赴台時，陸方就已掌控。而中國大陸在這次「正義使命─2025」釋出的訊息：未來中國海警不排除警攔截查扣、臨檢拿捕台灣承擔軍火運輸任務的貨輪，未來並非不可能發生。

古希臘歷史學家修昔底德在「伯羅奔尼撒戰爭史」有句經典名言：「強者為其所能，而弱者承其所必須承受的」（The strong do what they can and the weak suffer what they must）。兩岸海上軍力對比日益懸殊，台自美採購的大批武器裝備，日後若中國海警意圖攔截查扣、臨檢拿捕，賴政府有何預案？如何應對？

王毅 解放軍

黑白集／SIM卡之亂又擾民 NCC被罵剛好而已

新聞眼／南韓轉向親陸 台處境更艱困

