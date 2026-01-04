「遠見」民調僅25％願上戰場 賴被酸支持度不是40％？

我的頻道

台灣新聞組／台北4日電
民進黨前立委郭正亮質疑，賴清德總統支持度不是40％？為什麼只有25%願意讓自己和家人上戰場？（本報資料照片）
民進黨前立委郭正亮質疑，賴清德總統支持度不是40％？為什麼只有25%願意讓自己和家人上戰場？（本報資料照片）

遠見雜誌近期進行「2026民心動向調查」，問及民眾「未來5年內可不可能發生戰爭？」50.3%民眾認為有可能，40.7%認為不可能。問及「如果兩岸發生戰爭，請問你願不願意讓你或你的家人上戰場參戰？」，63.9%的民眾表示不願意，只有25％民眾表示願意。前綠委郭正亮對此提問，賴清德的支持度不是40％嗎？為什麼只有25%願意讓自己和家人上戰場參戰。

郭正亮日前在網路直播節目中表示，這是遠見最新民調，台灣被搞成這樣，鬧哄哄的，每天都在搞朝野對抗。而自己的軍備明明落後得那麼明顯，然後軍人的薪水又差。

郭正亮說，民調問到「兩岸如果開戰，你願不願意讓自己或家人上戰場？」願意的只有25％。賴清德的支持度不是40％嗎？為什麼願意的只有25％？搞不好支持蔡英文的，都不一定願意上戰場。

郭正亮說，只有25%受訪者願意讓自己和家人上戰場參戰。這是賴清德導致社會分裂，他還玩雙標，兒子在美國，為什麼不回來？然後把台灣搞得那麼危險。志願役加薪，他又不願意，待遇這麼差，那為什麼要願意作戰？

遠見雜誌報導，兩岸政策協會研究員吳瑟致分析，多數民眾認為兩岸在5年內會發生戰爭（50.4%），表示台灣社會對於兩岸戰爭有一定的危機意識；但有超過6成民眾不願意自己和家人上戰場，則受其主觀及客觀上的認知，一來人們本於對戰爭的恐懼、二來則是受部分「疑美論」及「兩岸戰力差距」的輿論影響，不願自己或家人上戰場。

