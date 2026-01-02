我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

買氣旺… 長島市商住公寓1295萬元售出 被視為趨勢

NBA／溫班亞瑪缺陣馬刺仍賞溜馬11連敗 卡萊爾執教千勝續卡關

台20綠委連署修兩岸條例更名 改「台灣與中華人民共和國」

記者蔡晉宇／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
民進黨立委林宜瑾。（圖／本報資料照片）
民進黨立委林宜瑾。（圖／本報資料照片）

台灣民進黨立委林宜瑾3日表示，他將提案修「兩岸人民關係條例」，將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，也主張刪除原條文中「國家統一前」字眼以及透過「地區」相稱兩國領土之用語，讓法條進一步符合於基本事實。林宜瑾說，該提案已獲得超過20位綠委連署，將正式提案。

2020年，民進黨在立院仍是多數時，民進黨立委蔡易餘也曾提案，刪除兩岸人民關係條例當中的「國家統一」字眼，且已交付委員會審查。該案一出立刻引發軒然大波，最終蔡易餘自行撤案收場。蔡易餘當時在臉書表示，是為了國家前途，不得不妥協，民進黨團說明因涉及修憲層級，下會期再處理。

民進黨立委時隔5年再拋出該提案，綠營人士表示，該提案仍具高度政治性，且觸及最敏感的「法理台獨」兩岸神經，但民進黨目前在立院席次並未過半，有別於2020年有機會闖關成功，現在第一關程序委員會就會被擋，引發爭議程度預料將不若2020年。

民進黨立委林宜瑾3日表示，他將提案修「兩岸人民關係條例」，將法律名稱改為「台灣與...
民進黨立委林宜瑾3日表示，他將提案修「兩岸人民關係條例」，將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」。（圖／林宜瑾辦公室提供）

林宜瑾指出，台灣中國一邊一國不是口號，兩岸分屬兩國這個概念本身，就是國際級的基本常識，她希望透過法律明定台灣與中華人民共和國間對等的國與國關係，除了彰顯我國反侵略、反殖民、反對台海問題內政化之外，更是一次相當重要的國際表態，要讓台灣的民主盟友們知道，雖然藍白在國會亂政，但「親中賣台」絕非我國主流民意。

林宜瑾說，面對藍白擋軍事預算、擋國家總預算、擋國安法案，身為民進黨立委，深感比起以往有更強的義務，要運用立法及修法職權反侵略、反殖民、反台海問題內政化，就算被擋又如何？當看到政壇上有人可以賣國、賣己、賣同志，為了自身利益罔顧大是大非的時候，是該起身抵抗了。

民進黨 華人 同志

上一則

柯文哲宣布「擔任總幹事」督軍嘉義 複製白色奇蹟

下一則

台無薪假增至7371人 製造業仍是重災區 金屬機電占7成

延伸閱讀

亞當斯離任前一刻否決19項提案 多涉民生

亞當斯離任前一刻否決19項提案 多涉民生
民進黨曾逼官員下台 應同標準檢視自家人

民進黨曾逼官員下台 應同標準檢視自家人
1.25兆國防特別條例藍白5度封殺 羅智強：賴清德來報告就審

1.25兆國防特別條例藍白5度封殺 羅智強：賴清德來報告就審
搶娶華納兄弟探索 傳派拉蒙新提案恐不敵Netflix

搶娶華納兄弟探索 傳派拉蒙新提案恐不敵Netflix

熱門新聞

台中市謝姓女子朝李姓男友潑灑汽油，再點火燒死他，判14年徒刑定讞。(圖／本報記者翻攝)

台男撞死工程師後 交保期間遭女友活活燒死…「皮黏椅子上」

2025-12-26 00:00
Newtalk新頭殼今天公布最新民調指出，4位參選人賴瑞隆、邱議瑩、許智傑和林岱樺，對上藍營戰將柯志恩皆勝出；無論在對比式、互比式民調中，賴瑞隆都居領先。圖／Newtalk新頭殼提供

民調／綠高雄4選將皆大勝柯志恩 他對比、互比雙領先

2025-12-30 13:30
台灣發生規模7.0地震，圖為台北一處高樓感受強烈。(讀者提供)

台灣發生規模7.0地震 高樓狂晃 全台有感

2025-12-27 10:18
兩岸示意圖。（AI生成）

為了讓台灣有感 專家分析中共軍演直接原因：這次對民眾生活衝擊最大

2025-12-29 06:10
國民黨前立委蔡正元。(本報系資料照)

前立委蔡正元將入獄 業務侵占判3年6月徒刑定讞

2025-12-31 08:53
長榮航空示意圖，非新聞當事客機。(本報系資料照)

紐約飛台北2旅客 大阪轉機被搜出槍？長榮航空說明了

2025-12-28 10:12

超人氣

更多 >
WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮

WSJ：康斗公寓市場陷入十年以來最低潮
湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲

湯米李瓊斯愛女飯店身亡 曾和爸爸同台飆戲
色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變

色情足浴汙名→奶茶一條街盛景 南加華人城市巨變
加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID

加州DMV系統出包 32萬民眾需重辦REAL ID
搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位

搭長途經濟艙獲得最佳體驗 空服員大推這一座位